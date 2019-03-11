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Навіть камінь не кинуть: в Білорусі спростували напад на Україну

1.7тЧитати матеріал російською

З боку Білорусі і навіть білоруського президента Олександра Лукашенка щодо України немає ніякої загрози, зокрема військової.

У республіці немає жодного білоруса, який би "кинув камінь у бік українця, навіть якби цього захотіла Російська Федерація", сказав у інтерв'ю OBOZREVATEL перший керівник Білорусі Станіслав Шушкевич, відповідаючи на запитання про можливий військовий напад Білорусі на Україну за бажання РФ.

Білоруські війська

Білоруські війська

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"Думаю, цього б не сталося. Лукашенко каже, що ніколи не кине камінь в росіянина, так само я впевнений, що немає жодного білоруса, який би зробив це стосовно українця. Не думаю, що з боку Білорусі щодо України є якась загроза", — припустив він.

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За словами Шушкевича, якщо говорити загалом, то "він щасливий, що Україна зараз виглядає інакше, ніж Білорусь".

"Коли буваю у Каневі, Києві, Одесі, то я гордий, що ви зберігаєте людську гідність в процесі вирішення складних політичних питань. Як вас лають російські сайти — це важко передати. Куди не глянь, як лають Порошенка, кандидатів у депутати — це страшна справа і принизливо для представників такої великої і гордої країни, як Росія. Треба не мати вже жодних залишків совісті, щоб так брехати про Україну", — підсумував Шушкевич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, республіка Білорусь, яка входить до Митного союзу з Росією, і без створення Союзної держави з нею перетворюється на колонію Кремля.

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Тема
Російська воєнна загроза
Особи
Олександр ЛукашенкоСтаніслав Шушкевич
Місце
Білорусь
Теги
РосіяНовини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Шушкевич то еще чмо.
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