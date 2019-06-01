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/Світ

"Якщо захоче!" Медведєв раптом заговорив про примирення з Україною

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Українська влада при бажанні нібито може відновити відносини з Росією, яка анексувала Крим і розв'язала кровопролитну війну на Донбасі.

Про таку можливість після довгого мовчання (мається на увазі з моменту обрання нового президента в Україні) заговорив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю програмі "Вести в суботу" телеканалу "Росія 1".

За його словами, нинішні заяви Києва нібито дуже суперечливі і немає ніяких конкретних дій. "Якщо вони захочуть щось реанімувати, вони цілком здатні це зробити", – сказав Медведєв.

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Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Комерсант

Російський прем'єр також наполягає на тому, що Україна першою розірвала відносини з РФ. Він запевнив, що "Київ може використовувати будь-які канали спілкування з Москвою".

"Що стосується каналів спілкування, це справа української влади – які їм зручні канали, нехай такі і використовують. Але, виходячи із загальноприйнятої практики, завжди потрібно мати кілька каналів спілкування, і відрізати якісь канали – це недалекоглядно", – стверджує Медведєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відразу після обрання Зеленського президентом Медведєв натякнув на можливу угоду з новим керівництвом української держави. За його словами, вже можна відроджувати вбиту економічну взаємодія.

Нагадаємо, що раніше кум Володимира Путіна Віктор Медчедчук озвучував саме це (налагодження економічних зв'язків – Ред.) у якості однієї з умов, яку висуне російський лідер новообраному главі української держави.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Медведєв
Місце
Росія
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Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Ну, если у Зе, хватит мозгов не продолжать разрушать Украину, то мы не против. Но лично сильно сомневаюсь в том, что новые хозяева Украины, позволят ему наладить отношение с Россией.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Как всегда Обозреватель в названии все перевернул...в статье новости нет ничего общего с названием
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