НАЗДОГНАЛО..!

( або ТАМ - це не ТУТ)

Екс-президент Франції Ніколя Саркозі офіційно звинувачений в участі у злочинній групі при отриманні "лівійських грошей" - французька прокуратура вперше пред'явила колишньому президенту Франції такі важкі звинувачення!

З історії питання: - у листопаді 2016 року франко-ліванський бізнесмен Зіяд Такіеддін повідомив французькому сайту Mediapart, що у 2006-07 роках він особисто передав Ніколя Саркозі та главі його штабу Клод Геан три валізи, набиті банкнотами по 200 і 500 євро.

Слід уточнити - ці гроші Саркозі поклав не у свою власну кишеню, а у кишеню партії для передвиборної кампанії!

Але! Навіть Якщо екс-президента і засудять, то не пожиттєво! Бо у Франції є Закон!

ТАМ - це не ТУТ ..

Махровий відосик на "ТИ" із Законом не "проканає"!