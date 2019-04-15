"Якщо Путін домовиться": Лукашенко назвав умову для припинення війни в Україні

Білорусь готова внести велику роль у врегулюванні конфлікту в Україні, але за умови відповідних домовленостей між Росією і нашою країною.

Про це заявив лідер білорусів Олександр Лукашенко, підкресливши, що в Україні "гинуть не чужі для білорусів люди", передає "Белта".

Президент зазначив, що війну в Україні обговорювали на нещодавній зустрічі Лукашенко зі спецпредставником ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком.

"Якщо домовляться двоє президентів – Росії та України, Путін і Порошенко – і будуть бачити посилення ролі Білорусі там (бо ми рідні, ми три сестри: Росія, Білорусь і Україна), то ми готові виконати цю роль. Але нав'язуватися в миротворці, нав'язуватися в посередники – ми ніколи на це не підемо. Нам це не те що не потрібно, нам це не личить", – зазначив він.

Лукашенко підкреслив, що як тільки він говорить про Україну, об нього "починають ноги витирати то в Росії, то в Україні". Він додав, що війна на Донбасі має небезпечний вплив на Білорусь.

"Дуже багато людей, які пересуваються через кордон зі зброєю, деякі білоруси поїхали і повоювали там, понюхали крові – це теж дуже небезпечна тенденція. Що там говорити: країна розташована поряд із нами, тому, хочу я цього чи ні, хоче білоруський народ цього чи ні, я і білоруський народ залучені в цей конфлікт. Ми все робили і робимо для того, щоб там був мир, тому що гинуть люди похилого віку, жінки, діти, ті, хто не встиг втекти звідти і там залишився, вони перш за все гинуть. І це не чужі нам люди. Війна йде буквально за нашим парканом", – пояснив він.

Олександр Лукашенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лукашенко після перепалки з Путіним заявив про небезпеку для Білорусі.

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