Яким буде світ після пандемії COVID-19: в ООН озвучили два сценарії

В Організації об'єднаних націй розглядають два сценарії для світу після пандемії коронавірусу (COVID-19).

Генсек ООН Антоніу Гутерріш у статті для Aftonbladet заявив, що пандемія посилила нерівноправність у відносинах як усередині країн, так і між державами.

Так, за його словами, перший (оптимістичний) сценарій буде можливий, якщо країни зможуть впоратися з нинішньою ситуацією, створити успішний план відновлення і надати достатню допомогу державам, що розвиваються. На думку генсека ООН, втілення в життя такого сценарію є можливим у разі появи ефективної та доступної вакцини від коронавірусу протягом найближчих дев'яти місяців.

За песимістичного сценарію держави не стануть об'єднуватися перед лицем пандемії, почнуть виникати нові спалахи вірусу, затягнеться робота над вакциною, або її зможуть отримати тільки "багаті" країни.

"Якщо цей сценарій втілиться в життя, ми побачимо, як зростають сегрегація, популізм і ксенофобія", – зазначив Гутерріш

Результатом здійснення такого прогнозу він бачить наступ глобальної депресії довжиною в п'ять-сім років. Як вважає Гутерріш, зараз важко зрозуміти, у який бік рухається світ, проте необхідно зробити все заради першого сценарію, а також підготуватися до другого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що після пандемії COVID-19 світ реструктуризується і настане "епоха безладу".