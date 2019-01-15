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''Який малюк'': у мережі ''спалили'' зріст Путіна

2.4тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін повеселив мережу новим знімком, на якому він зображений із сербським лідером Олександром Вучичем, зріст якого становить майже 2 метри.

Відповідне фото опублікували на сторінці РаиссяТудей у Facebook. Вучичу довелося нахилятися, щоб привітатися з російським колегою. (Щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Оскільки Путін часто попадався на махінаціях із зростом, автор публікації звернув увагу, що цього разу приховати справжні параметри не вдалося. "Увага! Увага! Зник фотограф", – саркастично помітив він.

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Володимир Путін і Олександр Вучич

Володимир Путін і Олександр Вучич

Facebook РаіссяТудей

Відреагували на контраст у зрості лідерів двох країн і користувачі.

"Скажуть, що з баскетболістами зустріч була", "Вучич просто реально величезний, тут фотографи були безсилі", "Малий золотник", "Кадр із мультика "Смурфики", "Путін – малюк", – написали в коментарях.

''Який малюк'': у мережі ''спалили'' зріст Путіна
''Який малюк'': у мережі ''спалили'' зріст Путіна
''Який малюк'': у мережі ''спалили'' зріст Путіна

Нагадаємо, раніше реальний зріст російського президента "засвітили" на фото з Парижа, де проходили урочистості з нагоди 100-річчя закінчення Першої світової війни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін відзначився нереалістичними фото під час зустрічі з Лукашенком.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Отфотошопить забыли в кремле
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