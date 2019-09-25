"Які обіцянки?" Зеленський на зустрічі з Трампом "дав задню" щодо "свого генпрокурора"

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з лідером США Дональдом Трампом заявив, що ніхто не може вказувати, що робити генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Так відповів він на питання, чи давав обіцянки главі США, що Рябошапка розслідує справу його політичного опонента Джо Байдена (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Я нікому нічого не винен. Я сказав, що ми готові розслідувати. Україна незалежна країна, у нас новий генпрокурор Руслан Рябошапка, дуже гарна чесна людина, "західник", з освітою, з західним досвідом. Чи буде він розглядати? Він повинен розглядати будь-які справи. Які тут можуть бути обіцянки?" – сказав Зеленський.

Зеленський "дав задню" щодо Рябошапки перед Трампом Скріншот з відео

Відзначимо, 25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Український президент по телефону хвалився, що новий генеральний прокурор "на 100% моя людина".

Опублікована стенограма розмови Зеленського і Трампа

Як повідомляв OBOZREVATEL:

The Wall Street Journal повідомив, що Трамп під час розмови із Зеленським тиснув на нього для початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байдена, головного опонента Трампа на виборах в 2020 році.

При цьому особистий адвокат Трампа Рудольф Джуліані випадково визнав, що висував офіційному Києву вимоги про розслідування проти сім'ї ексвіцепрезидента США.

Дональд Трамп відповів, що під час розмови з президентом України не сказав нічого неприпустимого.

Чому Україна опинилася в центрі великого міжнародного скандалу через вибори президента США в 2020 році – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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