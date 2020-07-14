Яка зебра попереду: нова оптична ілюзія спантеличила сотні людей у мережі

У мережі з'явилася нова оптична иллюзія: індійський фотограф Сароша Лодхі виклав фотографію двох зебр і запропонував читачам відгадати, яка зебра стоїть попереду.

Фото опубліковано у Twitter. На ньому дві зебри стоять поруч. Одна із тварин стоїть попереду і дивиться в камеру. Але не зрозуміло яка – ліва чи права.

Один із коментаторів навів переконливий доказ того, що попереду – ліва зебра. Оскільки волосся між вухами, яке видно посередині фото, повернене в ліву сторону, тобто зебра, яка стоїть справа, не повернула шию.

Twitter / saroshlodhi

Окрім того, у коментарях звернули увагу на вуха тварин, які теж видають того, хто стоїть позаду.

У коментарях автор фото розповів, що зробив знімок торік в африканському парку Масаї-Мара, але опублікувати його вирішив лише зараз.

Twitter / saroshlodhi

Думки користувачів розділилися. Знайшлися й ті, хто припустив, що на знімку три зебри або "дві зебри з однією головою і чотирма вухами". Деякі також припустили, що це "фотошоп" або "галюцинація".

"Моя відповідь – ліва зебра. Все через внутрішнічастини вух обох зебр. Якби ліва зебра дивилася наліво або прямо, то внутрішня частина вух не була б так видно", "Єдиної думки немає. Це як парад. Ліво-право, ліво-право", "Всього три зебри. Одна зліва, інша справа і ще одна в центрі. Спереду морда центральної", – писали у мережі.

На підтримку версії з лівої зеброю користувачі також вказують на напрям гриви, а також контрастність тіней.

Фото отримало майже 500 коментарів та близько двох тисяч лайків.