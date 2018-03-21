"Яка війна? Який Путін?" Росіянин захопився поїздкою в США

Російський військовий експерт Аркадій Бабченко після поїздки в США порівняв атмосферу в Нью-Йорку з тією, яка панує в Москві.

Як пише він на своїй сторінці в Facebook, місто відчувається "живим".

"Начебто, все те ж саме, що бачив в кіно, але - це зовсім живе місто. У ньому немає тієї "імперскості", якої очікуєш від світової столиці після Москви. Він простий. Доброзичливий. Непонтовий. Без прикрас. Вулички маленькі, хмарочоси мільярдерів без мордоворотів охорони, поліції і зборів, все відкрито, все просто, для людей. Все побудовано на здоровому глузді. Приголомшливе місто. Інший Всесвіт. Паралельний світ", - пише він.

За його словами, вперше в житті не захотілося повертатися.

"Господи, яка війна, який Путін, "русскій мір", в'язниці, вбивства, ідіотія манії величі, темний інший всесвіт з хворими істотами з перекрученою злісною психікою... Навіщо це все? Кому це потрібно? Кому потрібна війна?", - сказано в повідомленні Бабченко.

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