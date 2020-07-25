Яка ймовірність заразитися коронавірусом у літаку: німецькі вчені оцінили ситуацію

Німецькі дослідники оцінили ймовірність зараження коронавірусом (COVID-19) під час польоту в літаку. Вона виявилася нижчою, аніж прийнято вважати, через хорошу вентиляцію.

Про це написало видання Express із посиланням на The Wall Street Journal. Найнебезпечнішими для пасажирів виявилися моменти посадки і висадки з літака, адже тоді люди перебувають у більш тісному контакті.

Справа в тому, що під час посадки чи висадки вони стоять у чергах у проходах, намагаються знайти своє місце, кладуть чи забирають ручну поклажу.

Водночас високоефективна вентиляція повітря під час польоту забезпечує відносну безпеку. Про це розповів представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Девід Набарро, уточнили журналісти із посиланням на BBC News.

За його словами, всупереч традиційним уявленням, що повітря гуляє по салону, сучасні системи працюють інакше – 50% свіжого повітря і 50% відфільтрованого салонного. Це означає, що повітря в літаку повністю оновлюється кожні 2-3 хвилини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з Інституту молекулярної медицини в Лісабоні (Португалія) оголосили про успішну розробку маски під назвою MoxAdTech, яка здатна нейтралізувати вірус SARS-CoV-2, що викликає COVID-19.