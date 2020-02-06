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7 лютого • оновлено в 08:44
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Як з Кримом не вдасться: Шендерович пояснив, чому Путін не "візьме" Білорусь

9.2т
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Кримський сценарій на Донбасі малоймовірний, тому що президент Росії Володимир Путін усіляко намагається домовитися з Мінськом.

Таку думку висловив відомий російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович, передає Charter97.org. За його словами, главі білоруської держави Олександрові Лукашенку поки вдається маневрувати між "темою слов'янської "дружби до скону" й загрозою повернутися з відкритими обіймами на Захід і увійти в НАТО".

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Олександр Лукашенко і Володимир Путін

Олександр Лукашенко і Володимир Путін

"Газета.ру"

"Лукашенкові абсолютно не світить ставати главою 90-го суб'єкта Російської Федерації, одним із губернаторів. У нього інші амбіції та інша практика. Він цілувався в десна ще з Єльциним. Що запропонують – це інше питання. Наприкінці 1990-х у Лукашенка була ілюзія, що він може стати главою загальної Союзної держави замість Єльцина, що старіє", – пояснив Шендерович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше письменник висловив думку, що режим президента Росії Володимира Путіна, як і глави Білорусі Олександра Лукашенка, приречені на обвал, а не на еволюційний вихід.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Анексія Криму
Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Росія
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
это тот шендорович что в мамаду снимался
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Ш. Олег
Ш. Олег
Сан мудреца тебе и уготован в какой-нибудь из жизней, может быть. Конкретно ж в этой ты всего лишь клоун, чей крест не объяснять, а веселить. :)
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hunt andres
hunt andres
zhukov vanya, а тебе ваней жуковым?
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zhukov vanya
zhukov vanya
Ш. Олег, И как оно тебе паяцем работать,нравится?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
кто такой Шендерович? почему он нам что-то объясняет?
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zhukov vanya
zhukov vanya
Zhikharev Dmitry, А разве вам можно что то объяснить.?
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