Як з Кримом не вдасться: Шендерович пояснив, чому Путін не "візьме" Білорусь

Кримський сценарій на Донбасі малоймовірний, тому що президент Росії Володимир Путін усіляко намагається домовитися з Мінськом.

Таку думку висловив відомий російський письменник, драматург і журналіст Віктор Шендерович, передає Charter97.org. За його словами, главі білоруської держави Олександрові Лукашенку поки вдається маневрувати між "темою слов'янської "дружби до скону" й загрозою повернутися з відкритими обіймами на Захід і увійти в НАТО".

Олександр Лукашенко і Володимир Путін "Газета.ру"

"Лукашенкові абсолютно не світить ставати главою 90-го суб'єкта Російської Федерації, одним із губернаторів. У нього інші амбіції та інша практика. Він цілувався в десна ще з Єльциним. Що запропонують – це інше питання. Наприкінці 1990-х у Лукашенка була ілюзія, що він може стати главою загальної Союзної держави замість Єльцина, що старіє", – пояснив Шендерович.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше письменник висловив думку, що режим президента Росії Володимира Путіна, як і глави Білорусі Олександра Лукашенка, приречені на обвал, а не на еволюційний вихід.

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