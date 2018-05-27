Весілля принца Гаррі: психолог пояснила лютий погляд Єлизавети II на Меган Маркл

Розлючений погляд британської королеви Єлизавети II, яка пильно стежить за задоволеним виразом обличчя Меган Маркл на весіллі, може говорити про те, що монарх готується до тривалого протистояння за вплив над принцом Гаррі.

Про це в ефірі ObozTV заявила психолог Олена Рихальська.

"Там було не тільки напруга і тривожність. У цьому погляді була ненависть, в цьому погляді було щось "я тобі ще покажу"."Ось зараз всі формальності владнаємо, а далі...". У мене таке припущення, що такий погляд у неї колись був і з приводу Діани, але його просто не зафіксували ЗМІ. Це жінка, якій не подобається жодна обраниця ні сина, ні онуків. Є така категорія тещ, яка повністю відкидає будь-яку претендентку", - пояснила вона.

Меган Маркл і лютий погляд британської королеви Єлизавети II Getty

Але, за її словами, і це не найголовніше послання в цьому одруженні.

"Що відбувається з цього приводу. Це ж виховання і тому нащадки вибирають саме тих жінок, які розлютять маму чи бабусю. Це така непряма помста", - додала фахівець.

Також вона звернула увагу на те, що новоспечена герцогиня Сассекська мала невелику промову, що не прийнято робити на королівських весіллях в Великій Британії.

"Вона вже показала Єлизаветі, хто тут починає бути головним", - зазначила психолог.

Крім того, Рихальська підкреслила, що в такому віці люди радіють весіллю своїх нащадків навіть з не бажаними обранцями.

"Але тут ми бачимо абсолютно іншу реакцію. Я думаю, що Єлизавета знає ще щось, чого не знаємо ми. Вона продумана жінка, вона імперію тримає в своїх руках. Вона, вибачте, всіх своїх родичів посунула і стала королевою. Це брила", - резюмувала психолог.

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Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меган Маркл вперше після королівського весілля вийшла в світ і нагадала образ, який в 2012 році продемонструвала Кейт Міддлтон.