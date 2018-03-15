"Як Ющенко": колишній ГРУвець звинуватив Україну в отруєнні Скрипаля

Полковник запасу Головного розвідувального управління Росії Володимир Кошелєв заявив, що отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля могло бути вигідне Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Більш того, розмірковуючи про цей випадок, він провів паралель з отруєнням екс-президента України Віктора Ющенка. Дивну теорію Кошелев висунув, виступаючи в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Чому відкидається версія, припустимо, участі в цій справі іншої дружньої спецслужби? Мі-6, Мі-5. Досить напівнатяку нашим "друзям" з України. Ось коли ми задаємося питанням як юристи: кому це вигідно? Росії? Абсурд. Британії? Частково. Але нашим друзям з України однозначно", - сказав екс-розвідник.

На запитання ведучої передачі, чи має він на увазі причетність до злочину українських спецслужб, Кошелєв відповів ствердно і висловив переконання у тому, що Київ неодноразово вдавався до подібних методів.

"Я не виключаю. Давайте згадаємо, що кандидата в президенти України, майбутнього президента (мова йде про Ющенка. - Ред.) оригінальним способом труїли, досі не розібралися. Були й інші цікаві випадки", - підсумував він.

Як повідомляв "Обозреватель", колишній голова ФСБ Росії, член комітету Держдуми з безпеки Микола Ковальов заявив, що нервово-паралітична речовина з групи бойових газів під назвою "Новачок", яким були отруєні Скрипаль і його донька Юлія, могла зберігатися на території України.