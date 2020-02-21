У мережі згадали, як виглядало перше в світі селфі, яке було зроблено в далекому 1909-му році. Автором дебютного "самострілу" став фотограф Джозеф Байрон.

Водночас у 1920 році він зробив ще одне – групове селфі: на знімку п'ятеро чоловіків-фотографів позують на терасі студії Марсо в Нью-Йорку. Про унікальні світлини з минулого повідомляє РадіоТрек (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що ці історичні знімки дійсні виконані за всіма правилами сучасного селфі. Так, фотографи не розташували камеру на штативі, а тримають її на витягнутих руках: Байрон у правій, а його колега – в лівій.

Селфі Байрона, 1909 рік radiotrek.rv.ua

Хоча варто підкреслити, що на відміну від сучасних людей, які роблять селфі, щоб викласти "себе коханого" у соцмережі й зібрати побільше лайків, Джозеф Байрон переслідував іншу мету.

Зокрема, він хотів продемонструвати колегам, на що здатні ширококутні лінзи, до яких він мав велику пристрасть. Саме спільний автопортрет показав всю красу такої камери – адже подібний кадр був би неможливий, якби фотографи використовували лінзи з великою фокусною відстанню.

Зліва-направо: Джозеф Байрон і його друзі Пір’є МакДональд, Теодор Марсо, Поп Кор, Бен Фолк, грудень 1920 року radiotrek.rv.ua

Нагадаємо, що Джозеф Байрон, фотограф у третьому поколінні, народився в 1847 році в Англії. Він вирішив емігрувати і в 1888 році переїхав до Штатів зі своєю дружиною і трьома дітьми. Чотири роки по тому Байрон відкрив власну фотофірму й почав спеціалізуватися на зйомках бродвейських мюзиклів. З 1890-го він працював на відомий журнал New York Times. Помер автор найстарішого одиночного і групового селфі 28 травня 1923 року в Манхеттені.

Групове селфі початку ХХ століття, вид збоку radiotrek.rv.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на популярному фотосайті Imgur опублікували знімок, який назвали найпершим у світі селфі.

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