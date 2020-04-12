Як виглядали документи СРСР: раритетні фото

У паспорт громадянина СРСР особисті дані – ПІБ, дату і місце народження – вписували від руки.

Записи велися двома мовами – російською та мовою республіки, в якій видавався документ. При цьому паспорт діяв на території 15 республік.

Як виглядали документи в СРСР. Ілюстрація

Радянські паспорти пізнього зразка були безстроковими, проте в документ вклеювали нове фото в 25 і 45 років.

У різні роки в радянському паспорті робилися позначки – про судимість, соціальне становище, відомості про місця роботи, групу крові та ін. До 1974 року сільським жителям Радянський Союз паспортів не видавав.

Свідоцтво про народження – зелена картонна книжечка з особистими даними, за якою в 16 років отримували паспорт.

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Раніше OBOZREVATEL писав, якими були "суворі" іграшки в СРСР.

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