Головна Новини
12 квітня • оновлено в 07:26
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Як виглядали документи СРСР: раритетні фото

Читати матеріал російською

У паспорт громадянина СРСР особисті дані – ПІБ, дату і місце народження – вписували від руки.

Записи велися двома мовами – російською та мовою республіки, в якій видавався документ. При цьому паспорт діяв на території 15 республік.

Як виглядали документи в СРСР. Ілюстрація

Як виглядали документи в СРСР. Ілюстрація

Радянські паспорти пізнього зразка були безстроковими, проте в документ вклеювали нове фото в 25 і 45 років.

У різні роки в радянському паспорті робилися позначки – про судимість, соціальне становище, відомості про місця роботи, групу крові та ін. До 1974 року сільським жителям Радянський Союз паспортів не видавав.

Як виглядали документи СРСР: раритетні фото
Як виглядали документи СРСР: раритетні фото
Як виглядали документи СРСР: раритетні фото
Як виглядали документи СРСР: раритетні фото

Свідоцтво про народження – зелена картонна книжечка з особистими даними, за якою в 16 років отримували паспорт.

Як виглядали документи СРСР: раритетні фото

Пропонуємо подивитися й інші фото архівних документів СРСР:

Як виглядали документи СРСР: раритетні фото
Як виглядали документи СРСР: раритетні фото
Як виглядали документи СРСР: раритетні фото
Як виглядали документи СРСР: раритетні фото
Як виглядали документи СРСР: раритетні фото
Як виглядали документи СРСР: раритетні фото
Як виглядали документи СРСР: раритетні фото
Як виглядали документи СРСР: раритетні фото

Раніше OBOZREVATEL писав, якими були "суворі" іграшки в СРСР.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Теги
Історія фотографии СРСР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
1
Смішно
5
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
В то время, когда весьмирснами пользовался электронными документами, только в СССР, в паспорта, данные вписывались "от руки"! P.S. - Пьяные Обосовские макаки!!! Совсем рамсы попутали, тyпорезы ))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,78 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Є головний маркер: інфекціоніст сказав, коли епідемія COVID-19 піде на спад.

  • Світу загрожує нова епідемія коронавірусу після скасування карантину.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги