Як виглядає Бейрут після руйнівного вибуху. Фоторепортаж

Олексій Тітофф Світ 15:57, 5.08.2020 Оновлено: 16:00, 5.08.2020

Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті в районі порту трапився масштабний вибух, жертвами якого стали понад 100 осіб.

Попередньо встановлено, що вибух стався в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові Ігорю Гречушкіну.

Вибух хімікатів був еквівалентний 2,2 кілотонн тротилу. Ударною хвилею зруйнувало будинки та споруди, що знаходилися біля порту. А в радіусі до п'яти кілометрів вибило вікна та двері.

Ліванська влада попередньо підрахували, що збитки від вибуху склали від трьох до п'яти мільярдів доларів. На даний момент Бейрут оголошений зоною лиха, в місті на два тижні введений режим надзвичайного стану.

Вибух у Бейруті
Вибух в порту
Пошкоджена будівля
Вулиці Бейрута після вибуху
Військові в столиці Лівану
Вибух в Бейруті
Вулиці Бейрута після вибуху
Пошкоджена будівля
Будинки після вибуху
Вибухом пошкодило будівлі
Пошкоджені будівлі в Бейруті
Вулиці Бейрута
Пошкоджені будинки
Пошкоджені вибухом будинку
На дорогах лежать уламки будівель і сміття
Вулиці міста після НП
Вулиці столиці
Вибухом вибило вікна будинків
Вибухом пошкодило будівлі

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