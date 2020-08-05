Як виглядає Бейрут після руйнівного вибуху. Фоторепортаж
Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті в районі порту трапився масштабний вибух, жертвами якого стали понад 100 осіб.
Попередньо встановлено, що вибух стався в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові Ігорю Гречушкіну.
Вибух хімікатів був еквівалентний 2,2 кілотонн тротилу. Ударною хвилею зруйнувало будинки та споруди, що знаходилися біля порту. А в радіусі до п'яти кілометрів вибило вікна та двері.
Ліванська влада попередньо підрахували, що збитки від вибуху склали від трьох до п'яти мільярдів доларів. На даний момент Бейрут оголошений зоною лиха, в місті на два тижні введений режим надзвичайного стану.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Опублікований список постраждалих під час вибуху в Бейруті