Як виглядає Бейрут після руйнівного вибуху. Фоторепортаж

Увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті в районі порту трапився масштабний вибух, жертвами якого стали понад 100 осіб.

Попередньо встановлено, що вибух стався в результаті детонації 2 750 тонн аміачної селітри, яку в 2014 році вивантажили з судна Rhosus, що належить російському бізнесменові Ігорю Гречушкіну.

Вибух хімікатів був еквівалентний 2,2 кілотонн тротилу. Ударною хвилею зруйнувало будинки та споруди, що знаходилися біля порту. А в радіусі до п'яти кілометрів вибило вікна та двері.

Ліванська влада попередньо підрахували, що збитки від вибуху склали від трьох до п'яти мільярдів доларів. На даний момент Бейрут оголошений зоною лиха, в місті на два тижні введений режим надзвичайного стану.

Вибух у Бейруті

Вибух в порту

Пошкоджена будівля

Вулиці Бейрута після вибуху

Військові в столиці Лівану

Вибух в Бейруті

Вулиці Бейрута після вибуху

Пошкоджена будівля

Будинки після вибуху

Вибухом пошкодило будівлі

Пошкоджені будівлі в Бейруті

Вулиці Бейрута

Пошкоджені будинки

Пошкоджені вибухом будинку

На дорогах лежать уламки будівель і сміття

Вулиці міста після НП

Вулиці столиці

Вибухом вибило вікна будинків

Вибухом пошкодило будівлі

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