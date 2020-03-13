Ловлять дітей на вулицях і вводять норми на продукти. Як переживають епідемію коронавірусу в різних країнах

Через COVID-19 в багатьох країнах введено карантин. В Італії не лише закрили всі заклади, а й заборонили грати в карти. У Польщі поліція на вулиці ловить дітей. А в Німеччині під загрозою опинився спектакль, який ставлять раз на десять років.

Як інші країни світу переживають карантин – читайте у матеріалі OBOZREVATEL .

Італія

В Італії через коронавірус вдалися вже до крайніх заходів. Закрито бари і ресторани. Цим закладам запропонували перейти на доставку їжі та кейтерінг.

Поки діють заправки, тютюнові та газетні кіоски. Закрито всі магазини, крім продуктових. Працює громадський транспорт, також дозволено функціонувати фабрикам і заводам, але тільки за умови, що вони подбають про безпеку своїх працівників. Щоправда, це викликало обурення серед самих робітників, вони наполягають на тому, щоб зупинити виробництво на 15 днів і не наражати їх на небезпеку зараження. Працівники фабрики відомого бренду чоловічої моди Corneliani навіть оголосили страйк через це.

Також італійці можуть виходити з дому тільки з міркувань необхідності – наприклад, на роботу, в магазин чи в лікарню.

В регіоні Кампанія заборонили грати в карти, які так люблять люди похилого віку. Влада навіть на вулиці перевіряє, щоб ніхто не грав у карти. Тепер італійці можуть зайнятися улюбленою грою тільки вдома.

Через коронавірус у Кампанії заборонили грати в карти

У деяких регіонах Італії влада збирається ввести заборону на прогулянки і пробіжки у парках. Також закриті спортзали, студії йоги. Ті хто, не хоче втрачати спортивну форму, перейшли на заняття в режимі онлайн – вони беруть уроки у тренерів в інтернеті

Польща

У Польщі теж закрили всі школи, дитячі садки та інші навчальні заклади – на два тижні. І хоч карантин ввели з 12 березня, у четвер і п'ятницю школи все ще були відкриті, щоб батьки змогли підготуватися до догляду за дитиною. У ці дні заняття проводитися не будуть, але за дітьми доглянуть.

Влада республіки пропонує батькам перейти на віддалену роботу, а також одному з батьків дитини до восьми років передбачена виплата спеціальної допомоги.

При цьому прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький зазначив, що карантин не означає канікули. Навпаки, він закликав громадян не залишати свої домівки, відмовитися від ресторанів і кафе і менше гуляти на вулиці. Обмеження стосується і дітей – їх Моравецький теж попросив сидіти вдома. Більше того, за цим навіть стежить поліція і просить їм повідомляти, якщо хтось побачив дітей на вулиці.

Також на час карантину закриють музеї та кінотеатри.

На хвилі зростання паніки люди кинулися скуповувати продукти і засоби гігієни. У соціальних мережах можна знайти як тих, хто забив удома всі полиці консервами, макаронами, крупами, милом і туалетним папером, так і тих, хто стоїть перед порожніми прилавками і питає, що йому завтра купувати на обід.

Порожні полиці в супермаркеті Tesco у Вроцлаві

Порожні полиці в супермаркеті Tesco у Вроцлаві

Порожні полиці в супермаркеті Tesco у Вроцлаві

Німеччина

У Німеччині запровадили заборони на масові заходи, які збирають понад 1000 глядачів. Обмеження триватимуть до закінчення великодніх свят, тобто до 19 квітня.

Зокрема через це скасовуються культурні заходи у філармоніях, операх, театрах і концертних залах. Якщо ж зали вміщають менше 500 осіб, то влада дозволяє керівництву ухвалювати рішення в індивідуальному порядку.

До слова, 16 травня запланована прем'єра вистави "Страсті Господні" в баварському Обераммергау. Цей спектакль проводять раз на 10 років, згідно з обітницею, яку дали жителі Обераммергау ще у 1633 році – пов'язана вона, до речі, з епідемією. Тоді жителі села поклялися, що якщо чума омине їх, то вони власними силами раз на 10 років будуть ставити цю виставу. Так і вийшло. Поки постановку скасовувати не збираються.

Деякі виші Німеччини теж включилися в боротьбу з коронавірусом. У Берліні, наприклад, перенесли старт семестру на 20 квітня (зараз у них канікули) і дозволили складати іспити онлайн. Щоправда, виші в деяких містах поки тільки думають про те, чи потрібно переносити старт навчання – час поки у них є.

Також у Мюнхені 150 працівників компанії BMW відправили на двотижневий карантин після того, як в одного з них виявили коронавірус.

Через COVID-19 відправили на карантин 150 працівників заводу BMW

Щоб уникнути масового та безладного скуповування продуктів у магазинах, влада Німеччини вирішила скласти список необхідного, розрахований на 10 днів карантину. Туди входять:

3,5 кілограма крупи, хліба, картоплі, макаронів і рису (всього),

2,5 кілограма консервованих овочів і горіхів,

4 кілограми сухофруктів і консервованих фруктів,

2,6 кілограма молока і молочних продуктів,

1,5 кілограма м'яса, риби, яєць або яєчного порошку,

0,4 кілограма жирів і олії.

запас медикаментів, свічки, газовий пальник, ліхтар, батарейки, засіб для дезінфекції.

США

Президент США Дональд Трамп оголосив про закриття будь-яких сполучень із Європою (крім Великобританії). Протягом місяця до США неможливо буде потрапити ні літаком, ні лайнером.

Також він закликав конгрес послабити податки, щоб економіка США не так сильно постраждала від спалаху коронавірусу. З грошима пов'язана ще одна цікава особливість карантинних заходів в США – готівку, яка надходять з країн Азії, притримуватимуть на 7-10 днів і тільки потім пустять в обіг.

У передмісті Нью-Рошелл (неподалік від Нью-Йорка) було виявлено осередок коронавірусу. Туди послали військових для допомоги місцевим жителям – наприклад, вони доправляють продукти людям, які перебувають на ізоляції. Щодо продуктів: у деяких штатах теж спостерігається гонка за продовольством, через що полиці супермаркетів порожніють. Наприклад, Юрій Сапронов опублікував фотографії з магазину в Маямі – немає майже нічого.

У США спорожніли прилавки магазинів Facebook Юрія Сапронова

У США спорожніли прилавки магазинів Facebook Юрія Сапронова

У США спорожніли прилавки магазинів Facebook Юрія Сапронова

У Вашингтоні оголосили надзвичайний стан і заборонили проводити масові заходи за участю більш ніж 1000 осіб, а свята та фестивалі скасували до 31 березня.

Також через коронавірус скасували ігри Національної баскетбольної ліги США, після того як у гравця команди "Юта Джаз" виявили вірус.

Китай

У Китаї епідемія йде на спад – за 12 березня зафіксували всього 8 нових випадків зараження. Через це закрили всі 14 переобладнаних під хворих на коронавірус лікарень, а в карантинних зонах починають пом'якшувати заходи.

Наприклад, в епіцентрі епідемії провінції Хубей влада вирішила частково зняти заборону на пересування жителів і відновити роботу громадського транспорту. Тепер всіх тамтешніх мешканців прив'яжуть до електронної системи обліку здоров'я Alipay Health Code. Виглядає це так: встановлюєте додаток, там з'являється QR-код, який вказує на те, чи мали ви контакти із хворими чи ні.

Код може бути трьох кольорів – червоний, жовтий і зелений. З зеленим можна пересуватися по всій провінції, з жовтим – тільки в межах населеного пункту, а з червоним – залишатися вдома на карантині. Щоправда, ні влада, ні автори програми не пояснюють, як це працює і вираховує потенційних хворих.

Проте на Ухань така схема не поширюватиметься – місто все ще перебуває в зоні високого ризику.

У Китаї ввели систему QR-кодів South China Morning Post

Поступово відновлюють роботу підприємства, крім кінотеатрів, спортзалів, ресторанів, громадських лазень, книжкових магазинів, салонів краси та громадського харчування.

Заходи по боротьбі з коронавірусом запроваджують і такі країни, як Бельгія, Ізраїль, Латвія, Литва, Естонія та багато інших. Скасовуються масові заходи, заняття у школах, люди продовжують скуповувати продукти. OBOZREVATEL же нагадує, що для профілактики коронавірусу потрібно робити таке:

часто мийте руки;

уникайте місць скупчення людей;

уникайте недовареного м'яса та риби.

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