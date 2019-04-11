"Як в Єнакієвому..." Фото "гетто" з країни Євросоюзу вразили українців

У мережі опублікували фото неблагополучного району польського міста Битом. У його жителів немає централізованого опалення, а стіни всіх будинків закопчені сажею.

Знімки оприлюднив на своїй сторінці в Facebook журналіст Денис Казанський. Район має назву Бобрек.

"Складно повірити, що це Євросоюз. Біля під'їздів характерні "пацики" з пивом, вибиті вікна, забиті вітрини. Центрального опалення тут немає, люди топлять вугіллям. Через це в повітрі задушливий запах гару", – пояснив Казанський.

Район Бобрек Facebook Денис Казанський

Район Бобрек Facebook Денис Казанський

Зовнішній вигляд Бобрека журналіст порівняв із містом Єнакієве в Донецькій області.

"Але там виною всьому були заводські викиди, а тут – вугільні печі", – пояснив він.

Район Бобрек Facebook Денис Казанський

Він також пояснив, що таке "гетто" є майже в кожному шахтарському місті Сілезії (історична місцевість у Центральній Європі. До її складу входять частини Польщі і Чехії, а також Німеччини).

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