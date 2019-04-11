|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Світ

"Як в Єнакієвому..." Фото "гетто" з країни Євросоюзу вразили українців

1.6тЧитати матеріал російською

У мережі опублікували фото неблагополучного району польського міста Битом. У його жителів немає централізованого опалення, а стіни всіх будинків закопчені сажею.

Знімки оприлюднив на своїй сторінці в Facebook журналіст Денис Казанський. Район має назву Бобрек.

"Складно повірити, що це Євросоюз. Біля під'їздів характерні "пацики" з пивом, вибиті вікна, забиті вітрини. Центрального опалення тут немає, люди топлять вугіллям. Через це в повітрі задушливий запах гару", – пояснив Казанський.

Новини
''У таких відправляли в гетто!'' ''Укрзалізниця'' потрапила в скандал із міжнародним потягом
Район Бобрек

Район Бобрек

Facebook Денис Казанський

Район Бобрек

Район Бобрек

Facebook Денис Казанський

Зовнішній вигляд Бобрека журналіст порівняв із містом Єнакієве в Донецькій області.

"Але там виною всьому були заводські викиди, а тут – вугільні печі", – пояснив він.

Район Бобрек

Район Бобрек

Facebook Денис Казанський

Він також пояснив, що таке "гетто" є майже в кожному шахтарському місті Сілезії (історична місцевість у Центральній Європі. До її складу входять частини Польщі і Чехії, а також Німеччини).

Як писав OBOZREVATEL, у мережі показали жахливі фотографії пустельного залізничного вокзалу в Сімферополі в анексованому Росією українському Криму.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Польща
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки