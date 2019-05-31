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Як у Путіна! Медведєву зробили оригінальний подарунок

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Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов подарував прем'єр-міністру Росії Дмитру Медведєву цуценя.

Туркменський лідер уточнив, що порода собаки - плямистий алабай. Відео в Twitter опублікував журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов (щоб подивитися проскролльте сторінку до кінця).

"І вам алабай: Бердимухамедов подарував Медведєву такого ж цуценя, як дарував Путіну", - написав він.

Медведєву подарували алабая

Медведєву подарували алабая

ТАСС

Користувачі вважають, що Медведєв не заслужив такий подарунок. "Я б йому і рибок акваріумних не довірив", "Медведєв вважає за краще який-небудь гаджет. Довше грався б, якщо це був би робот", "Дурдом. Знову медальки і цуценята. Борзими береш?", "Дарувала жаба гадюці", - прокоментували вони.

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Як у Путіна! Медведєву зробили оригінальний подарунок

Відзначимо, російський прем'єр також зробив подарунок туркменському лідеру - раритетне видання "Архітектурні пам'ятники Туркменії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов подарував Путіну цуценя алабая в честь Дня ангела.

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Особи
Гурбангули БердимухамедовДмитро Медведєв
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