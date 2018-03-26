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ПолітикаЕкономіка

"Як у Криму і Сирії": в Росії натякнули на підготовку до нової війни

2.4тЧитати новину російською

Громадський діяч Яків Кедмі (Ізраїль) заявив, що Росія може почати нове вторгнення, подібне до тих, які вона вже здійснила в анексованому Криму і в Сирії (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Однак на цей раз воно станеться вже в зовсім новому і поки невідомому місці, зазначив він, виступаючи в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

"Наступний крок Росії буде несподіваний, зухвалий і ефективний не менше ніж в Криму і не менше ніж в Сирії. І Росія не буде оголошувати, як американський президент або як хтось інший, що вона буде робити. Вона пояснить, після того, як зробить. Так було в Криму, так було в Сирії. Так буде в третьому місці. У якому і як - чекайте, готуйтеся. Все одно прогавите", - їдко зазначив прихильник політики президента Росії Володимира Путіна.

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