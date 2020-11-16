Як у Британії штрафують за відсутність маски: суми досягають тисяч фунтів

У Британії людину, яка опинилася в громадському місці без захисної маски, можуть оштрафувати на суму близько 1700 фунтів стерлінгів (63 тисячі гривень).

Як пише The Mirror, саме такий штраф був змушений виплатити 49-річний пасажир автобуса в Лондоні – він два дні поспіль відмовлявся надягати маску в транспорті. Таке рішення лондонський суду виніс 13 листопада, а саме порушення було зафіксовано ще в липні.

Як пояснили журналісти, вперше пасажир відмовився від маски 15 і 16 липня. За це йому виписали штраф у розмірі 100 фунтів (3,7 тис. грн). Однак британець не виплатив цю суму, за що йому призначили збільшений штраф.

У виданні також розповіли, що 30-річна вагітна жінка піддалася штрафу в розмірі 194 фунтів (близько 7,2 тис. грн) за відсутність маски. Вона нібито втратила її, коли бігла на автобус. Уже в транспорті з жінкою поділився запасною маскою інший пасажир, проте співробітник транспортної компанії заявив, що жінка все одно буде оштрафована.

Подібні рішення суд виніс стосовно ще кількох британців. Деякі порушники заявляли, що не знали про санітарні обмеження в громадських місцях. Один чоловік заявив, що не говорить англійською і не розумів, що від нього вимагають надіти засіб захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно посилити покарання для тих, хто не носить маски в громадських місцях. Глава держави вважає, що штрафувати потрібно відразу на місці, без судів.