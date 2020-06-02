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2 червня • оновлено в 20:15
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Як точно виміряти температуру: лікар з Китаю назвав три головних правила

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Лікар з Китаю назвав три основні правила вимірювання температури тіла, які дадуть найбільш точний результат.

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Про це завідувач інфекційним відділенням шанхайської лікарні і глава експертної групи з COVID-19 Чжан Веньхун розповів в інтерв'ю Qianjiang Evening News.

Як точно виміряти температуру: лікар з Китаю назвав три головних правила

За його словами, при використанні безконтактних термометрів варто проводити вимір на лобі. Якщо міряти на руці, температура може бути неточною.

Також не варто вимірювати температуру після їжі, тому що вона може бути підвищеною на півградуса.

Те ж стосується і фізичних навантажень, тому що від занять спортом людина пітніє, і її температура значно підвищується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайська влада спрогнозувала появу вакцини від коронавірусу до кінця 2020 го – початку 2021 року.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
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