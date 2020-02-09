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9 лютого • оновлено в 18:59
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Як тайський стрілець ледь не перехитрив увесь спецназ: з'явилися деталі ліквідації. Фото й відео

18т
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У поліцейському управлінні з боротьби зі злочинністю Таїланду оприлюднили подробиці ліквідації тайського стрільця Джакрапанта Томма, який поранив і розстріляв десятки людей під час захоплення ТЦ Terminal 21 у місті Накхонратчасіма (Корат).

У мережі також з'явилися фото, як бійці спецназу проводили спецоперацію з пошуку та ліквідації озброєного злочинця (щоб подивитися фото й відео, доскрольте новину до кінця).

За словами правоохоронців, для скоєння теракту 32-річний старший сержант сухопутних військ обладнав собі базу в холодній коморі мережевого гастроному Foodland і ресторані "Тхук ле ді", який належить йому, на підвальному поверсі торгового центру. Звідти ж він робив вилазки, щоб відволікати увагу спецназу.

Тайський стрілець ледь не перехитрив увесь спецназ

Тайський стрілець ледь не перехитрив увесь спецназ

Так, злочинець влаштував перестрілку й пожежу біля багатоповерхової автостоянки. Через це правоохоронці подумали, що Томма покинув будівлю. Хоча насправді той знову зник у підвальному приміщенні.

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Facebook/Поліцейське управління з боротьби зі злочинністю Таїланду

Водночас у нього в заручниках перебували 16 осіб. Як встановили пізніше поліцейські, поранені перебували в сусідній кімнаті поруч із коморою, деякі з них там загинули.

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Facebook/Поліцейське управління з боротьби зі злочинністю Таїланду

Правоохоронці зазначили, що спецоперація тривала 17 годин, в результаті зловмисника ліквідували. Під час цієї НП загинув один боєць спецназу.

Крім того, жертвами злочинця стали щонайменше 30 осіб. За уточненими даними, в результаті стрілянини також постраждали 42 людини.

Влада міста, де відбулося кровопролиття, відзначила, що цей інцидент став наймасовішим випадком стрілянини в історії сучасного Таїланду.

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Facebook/Поліцейське управління з боротьби зі злочинністю Таїланду

Також повідомляється, що в Томма не виявлено ручних гранат і мін, які раніше він вкрав зі складу зброї своєї військової частини.

Додамо, що прем'єр-міністр країни Прают Чан-оча заявив, нібито мотивом стрілянини військовослужбовця став конфлікт на побутовому ґрунті. Він підкреслив, що між ним і його товаришами по службі спалахнула суперечка через продаж будинку.

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Facebook/Поліцейське управління з боротьби зі злочинністю Таїланду

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Facebook/Поліцейське управління з боротьби зі злочинністю Таїланду

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Facebook/Поліцейське управління з боротьби зі злочинністю Таїланду

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Facebook/Поліцейське управління з боротьби зі злочинністю Таїланду

Ліквідований тайський стрілець

Ліквідований тайський стрілець

Facebook/Поліцейське управління з боротьби зі злочинністю Таїланду

Ліквідований тайський стрілець

Ліквідований тайський стрілець

Facebook/Поліцейське управління з боротьби зі злочинністю Таїланду

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Спецоперація з ліквідації тайського стрільця

Військовий оглядач

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого в місті Накхонратчасіма на північному сході Таїланду військовослужбовець відкрив стрілянину по людях біля торгового центру Terminal 21. За офіційною інформацією, загинуло 27 осіб, постраждало – 51.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Таїланд
Тег
стрілянина
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asfasf vladimir
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