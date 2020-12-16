Як швидко коронавірус "захопив" світ: опубліковано хронологію пандемії

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Світ
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Пандемія коронавірусу

Напередодні Нового року 2020-го Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я про загадкову хворобу, яка викликає складну пневмонію. Нею виявився небачений раніше коронавірус SARS-CoV-2, який незабаром поширився світом і на сьогодні встиг вразити вже понад 73 мільйонів жителів планети і вбити 1,6 млн із них.

У наукових колах досі точаться суперечки про характер і причини виникнення вірусу, проте вчені в найкоротші терміни зуміли розробити вакцину проти нього і нині в розвинених країнах людям уже почали робити щеплення. Готуючись розпочати другий рік пандемії COVID-19, журнал Science News коротко нагадав, як хвороба охопила світ і як суспільство намагається дати їй відсіч.

31 грудня 2019 року

  • Китай повідомляє ВООЗ про групу випадків пневмонії невідомого походження в Ухані.

9 січня 2020 року

  • ВООЗ оголосила, що причиною пневмонії став новий коронавірус.

10 січня

  • Науковці публікують повну генетичну схему вірусу SARS-CoV-2.

Зростання кількості випадків зараження коронавірусом у світі

13 січня

  • Таїланд повідомляє про перший випадок нового коронавірусу за межами Китаю. Протягом тижня Японія і Південна Корея теж заявляють про заражених.

21 січня

  • Вірус дістався до США, перше зараження зафіксували в штаті Вашингтон.

  • Учені заявляють, що інфекція може передаватися від людини до людини.

23 січня

  • Ухань закрили на карантин, щоб зупинити поширення вірусу. Тоді двоє кінематографістів знімали унікальний фільм про 50 днів життя в епіцентрі коронавірусу, який показали в березні.

У Китаї дезінфікували вулиці, намагаючись захиститися від поширення вірусу, а ще ловили на них людей, у яких були ознаки захворювання

24 січня

  • Франція оголошує про перші випадки захворювання в Європі.

25 січня

  • Австралія повідомила про перший випадок інфекції.

28 січня

У Китаї за 48 годин облаштували лікарню для заражених коронавірусом

30 січня

  • Учені заявили, що нульовий пацієнт зі SARS-CoV-2 передав його іншим ще до появи в нього симптомів.

3 лютого

  • Круїзне судно Diamond Princess було затримане біля берегів Японії. У 712 із 3711 осіб на його борту був позитивний тест на коронавірус. До середини березня на лайнер припадало майже 17 відсотків відомих випадків захворювання у США.

5 лютого

  • Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) випускають помилковий діагностичний тест на новий вірус, який не дозволяє країні широко проводити скринінг.

11 лютого

  • Вірусологи пояснюють, що називають інфекцію "коронавірусом важкого гострого респіраторного синдрому 2" або SARS-CoV-2, тому що він пов'язаний із вірусом, який викликав спалах SARS у 2002-2003 роках. Водночас захворювання, спричинене SARS-CoV-2, отримує назву "COVID-19".

Зростання кількості смертей від коронавірусу в світі

14 лютого

  • Єгипет повідомляє про перший випадок зараження в Африці.

19 лютого

  • Україна організувала евакуацію своїх громадян із китайського міста Ухань, який став епіцентром COVID-19.

20 лютого

26 лютого

  • Бразилія повідомляє про перше інфікування в Південній Америці.

28 лютого

Графік кількості видужалих від коронавірусу в світі

3 березня

  • В Україні підтвердили перший випадок коронавірусу – його виявили в Чернівцях. Заразився чоловік, який приїхав додому на автомобілі з Румунії.

5 березня

9 березня

  • Італія починає національну ізоляцію. Десять днів після того кількість смертей від COVID-19 у країні досягла 3400 осіб, що перевищило кількість усіх загиблих у Китаї.

10 березня

  • Після того, як хор у штаті Вашингтон зібрався на тренування, понад 80 відсотків його учасників заразилися коронавірусом. Учені назвали це свідченням того, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом.

11 березня

12 березня

  • В Україні почався карантин через загрозу поширення смертельного коронавірусу. Перші такі обмеження в країні ввели на період із 12 березня по 3 квітня.

  • Епіцентром хвороби на цей час стала Європа, де зареєстрували найбільше інфікованих, тоді як у Китаї тільки в межах 11 випадків за добу.

16 березня

  • У США і Китаї починають тестувати на безпеку вакцини проти коронавірусу.

  • Україна оголосила, що закриває кордони для іноземців терміном на два тижні.

17 березня

  • Усупереч "теоріям змови", дослідження підтверджує, що вірус не був винайдений у китайській лабораторії або випущений із неї (так заявляли у США). Наступні наукові роботи показують, що найбільш імовірним джерелом інфекції є кажан.

19 березня

  • Каліфорнія стала першою, хто видав у США наказ про домогосподарства в умовах пандемії. Усім каліфорнійцям було наказано залишатися вдома, за винятком випадків, коли вони виконували важливу роботу або здійснювали закупи для задоволення основних потреб.

27 березня

  • Сполучені Штати Америки стали новим епіцентром пандемії коронавірусу, оскільки кількість випадків захворювання в країні перевищила 100 тисяч.

28 березня

  • Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США видає дозвіл на екстрене використання протималярійного препарату "Гідроксихлорохін" для лікування деяких госпіталізованих із коронавірусом пацієнтів.

2 квітня

  • У світі зареєстровано 1 мільйон випадків COVID-19. Загинули понад 53 000 осіб.

Коронавірус у світі на початку пандемії

3 квітня

  • Зі збільшенням доказів того, що вірус може поширюватися повітрям і що безсимптомні пацієнти теж заразні, людям рекомендують носити маски для обличчя у громадських місцях.

11 квітня

  • Від коронавірусу в США померли 20 тисяч осіб, що перевищило кількість летальних випадків у найбільш постраждалій на той час країні в Європі – Італії.

28 квітня

  • Кількість випадків у США досягає 1 мільйона.

1 травня

  • Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) видає дозвіл на екстрене використання противірусного препарату "Ремдесивір" для тяжкохворих пацієнтів. Це було зроблено після того, як попередні результати показали, що ліки можуть скоротити перебування зараженого в медустанові.

14 травня

27 травня

31 травня

15 червня

  • FDA скасовує дозвіл на екстрене використання для лікування COVID-19 гідроксихлорохіну, після того, як багато досліджень не підтвердили його позитивний ефект.

28 червня

  • Менш ніж через шість місяців після виявлення коронавірусу понад 10 мільйонів осіб у всьому світі були інфіковані ним і понад пів мільйона померли.

29 червня

  • Китай схвалює вакцину проти COVID-19 для використання у збройних силах, до того ж до завершення остаточних випробувань на її безпеку і ефективність.

10 липня

  • Виробник "Ремдесивіру" Gilead Sciences заявив, що препарат знижує ризик смерті від COVID-19.

27 липня

  • Американські компанії Pfizer і Moderna починають набір десятків тисяч добровольців для останніх стадій клінічних випробувань своїх вакцин.

Коронавірус у світі на сьогодні

11 серпня

  • Президент Росії Володимир Путін оголошує, що вакцина, яка отримала назву Sputnik V, буде доступна населенню його країни, хоча всі етапи тестування не були завершені. У світі її так і не визнають, зокрема, у Британії скажуть, що клінічні випробування "першої у світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.

23 серпня

  • FDA надає дозвіл на екстрене використання плазми тих, хто одужує, для лікування госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Це незважаючи на відсутність клінічних випробувань, які оцінюють, чи справді кров таких людей допомагає боротися з хворобою.

25 серпня

  • Перше повідомлення про повторне зараження людини вірусом викликає у вчених побоювання щодо того, як довго зберігається імунітет до нього.

28 вересня

  • Понад 1 мільйон осіб померло від COVID-19, більш як 40 відсотків смертей трапилися в США, Бразилії та Індії.

22 жовтня

  • "Ремдесивір" стає першими ліками, які отримали повне схвалення FDA для лікування COVID-19. Однак за тиждень до того дослідження ВООЗ показало, що цей препарат не знижує смертність від коронавірусу.

9 листопада

  • Ґрунтуючись на попередніх даних, Pfizer заявляє, що її вакцина на 90% ефективна в запобіганні зараження людей коронавірусом. Наступні результати припускають 95-відсоткову ефективність.

  • FDA видає дозвіл на екстрене використання терапії моноклональними антитілами Eli Lilly. Отримані в лабораторії антитіла нібито можуть знизити рівень вірусу в недавно інфікованих людей і запобігти госпіталізації.

  • Майже всі країни Європейського Союзу повернули жорсткий карантин, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу, не викликати колапсу медичної системи й врятувати життя людей.

  • В Україні теж збільшується кількість хворих, але у владі зважилися тільки на введення "карантину вихідного дня".

16 листопада

20 листопада

  • Pfizer вимагає екстреного схвалення FDA для своєї вакцини. Через десять днів Moderna просить те саме.

1 грудня

8 грудня

  • У Великобританії вакцина Pfizer була дозволена для використання в екстрених випадках. А 8 грудня країна почала масову вакцинацію населення.

90-річна Марґарет Кінан стає першою пацієнткою у Великобританії, яка отримала вакцину проти COVID-19

9 грудня

10 грудня

  • Консультативний комітет рекомендує, щоб FDA видало дозвіл на екстрене використання вакцини Pfizer проти COVID-19 у США.

15 грудня

16 грудня

  • За даними Worldometers, у світі налічується більше як 73 мільйони випадків захворювання на COVID-19, із яких понад 1,6 млн інфікованих померли. Водночас більш ніж 51 млн жителів планети вилікувалося.

Люди в різних країнах готуються зустрічати Різдво і Новий рік в умовах пандемії, а деякі протестують проти введених карантинних обмежень на свята

Карта поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) у світі:

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