Як швидко коронавірус "захопив" світ: опубліковано хронологію пандемії

Напередодні Нового року 2020-го Китай повідомив Всесвітній організації охорони здоров'я про загадкову хворобу, яка викликає складну пневмонію. Нею виявився небачений раніше коронавірус SARS-CoV-2, який незабаром поширився світом і на сьогодні встиг вразити вже понад 73 мільйонів жителів планети і вбити 1,6 млн із них.

У наукових колах досі точаться суперечки про характер і причини виникнення вірусу, проте вчені в найкоротші терміни зуміли розробити вакцину проти нього і нині в розвинених країнах людям уже почали робити щеплення. Готуючись розпочати другий рік пандемії COVID-19, журнал Science News коротко нагадав, як хвороба охопила світ і як суспільство намагається дати їй відсіч.

31 грудня 2019 року

Китай повідомляє ВООЗ про групу випадків пневмонії невідомого походження в Ухані.

9 січня 2020 року

ВООЗ оголосила, що причиною пневмонії став новий коронавірус.

10 січня

Науковці публікують повну генетичну схему вірусу SARS-CoV-2.

13 січня

Таїланд повідомляє про перший випадок нового коронавірусу за межами Китаю. Протягом тижня Японія і Південна Корея теж заявляють про заражених.

21 січня

Вірус дістався до США, перше зараження зафіксували в штаті Вашингтон.

Учені заявляють, що інфекція може передаватися від людини до людини.

23 січня

Ухань закрили на карантин, щоб зупинити поширення вірусу. Тоді двоє кінематографістів знімали унікальний фільм про 50 днів життя в епіцентрі коронавірусу, який показали в березні.

24 січня

Франція оголошує про перші випадки захворювання в Європі.

25 січня

Австралія повідомила про перший випадок інфекції.

28 січня

У місті Ухань (Китай) відкрили спеціальну лікарню для приймання пацієнтів із коронавірусом. Медустанову побудували всього за два дні.

30 січня

Учені заявили, що нульовий пацієнт зі SARS-CoV-2 передав його іншим ще до появи в нього симптомів.

3 лютого

Круїзне судно Diamond Princess було затримане біля берегів Японії. У 712 із 3711 осіб на його борту був позитивний тест на коронавірус. До середини березня на лайнер припадало майже 17 відсотків відомих випадків захворювання у США.

5 лютого

Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) випускають помилковий діагностичний тест на новий вірус, який не дозволяє країні широко проводити скринінг.

11 лютого

Вірусологи пояснюють, що називають інфекцію "коронавірусом важкого гострого респіраторного синдрому 2" або SARS-CoV-2, тому що він пов'язаний із вірусом, який викликав спалах SARS у 2002-2003 роках. Водночас захворювання, спричинене SARS-CoV-2, отримує назву "COVID-19".

14 лютого

Єгипет повідомляє про перший випадок зараження в Африці.

19 лютого

Україна організувала евакуацію своїх громадян із китайського міста Ухань, який став епіцентром COVID-19.

20 лютого

Евакуйованих українців відправили на 14-денну обсервацію в медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщині.

Однак місцеві жителі влаштували своїм співвітчизникам "гарячий прийом": вони заблокували дорогу для проїзду, а потім влаштували безлади й закидали автобус камінням.

26 лютого

Бразилія повідомляє про перше інфікування в Південній Америці.

28 лютого

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику COVID-19 до "дуже високого" на глобальному рівні.

3 березня

В Україні підтвердили перший випадок коронавірусу – його виявили в Чернівцях. Заразився чоловік, який приїхав додому на автомобілі з Румунії.

5 березня

У Лос-Анджелесі та штаті Каліфорнія (США) оголосили надзвичайний стан через стрімке поширення коронавірусу.

9 березня

Італія починає національну ізоляцію. Десять днів після того кількість смертей від COVID-19 у країні досягла 3400 осіб, що перевищило кількість усіх загиблих у Китаї.

10 березня

Після того, як хор у штаті Вашингтон зібрався на тренування, понад 80 відсотків його учасників заразилися коронавірусом. Учені назвали це свідченням того, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом.

11 березня

ВООЗ оголошує спалах COVID-19 пандемією. На цей час вірус поширився принаймні у 114 країнах, убив понад 4000 осіб і заразив майже 120 000.

12 березня

В Україні почався карантин через загрозу поширення смертельного коронавірусу. Перші такі обмеження в країні ввели на період із 12 березня по 3 квітня.

Епіцентром хвороби на цей час стала Європа, де зареєстрували найбільше інфікованих, тоді як у Китаї тільки в межах 11 випадків за добу.

16 березня

У США і Китаї починають тестувати на безпеку вакцини проти коронавірусу.

Україна оголосила, що закриває кордони для іноземців терміном на два тижні.

17 березня

Усупереч "теоріям змови", дослідження підтверджує, що вірус не був винайдений у китайській лабораторії або випущений із неї (так заявляли у США). Наступні наукові роботи показують, що найбільш імовірним джерелом інфекції є кажан.

19 березня

Каліфорнія стала першою, хто видав у США наказ про домогосподарства в умовах пандемії. Усім каліфорнійцям було наказано залишатися вдома, за винятком випадків, коли вони виконували важливу роботу або здійснювали закупи для задоволення основних потреб.

27 березня

Сполучені Штати Америки стали новим епіцентром пандемії коронавірусу, оскільки кількість випадків захворювання в країні перевищила 100 тисяч.

28 березня

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США видає дозвіл на екстрене використання протималярійного препарату "Гідроксихлорохін" для лікування деяких госпіталізованих із коронавірусом пацієнтів.

2 квітня

У світі зареєстровано 1 мільйон випадків COVID-19. Загинули понад 53 000 осіб.

3 квітня

Зі збільшенням доказів того, що вірус може поширюватися повітрям і що безсимптомні пацієнти теж заразні, людям рекомендують носити маски для обличчя у громадських місцях.

11 квітня

Від коронавірусу в США померли 20 тисяч осіб, що перевищило кількість летальних випадків у найбільш постраждалій на той час країні в Європі – Італії.

28 квітня

Кількість випадків у США досягає 1 мільйона.

1 травня

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) видає дозвіл на екстрене використання противірусного препарату "Ремдесивір" для тяжкохворих пацієнтів. Це було зроблено після того, як попередні результати показали, що ліки можуть скоротити перебування зараженого в медустанові.

14 травня

У США й Італії серед дітей почався спалах хвороби, схожої на синдром Кавасакі. Лікарі припустили, що це може бути побічним ефектом коронавірусу.

27 травня

Епіцентр пандемії COVID-19 перемістився в Латинську Америку – там фіксували найбільше випадків зараження за добу.

31 травня

У Центрі з контролю і профілактики хвороб Китаю підтвердили, що COVID-19 з'явився не на ринку морепродуктів у місті Ухань.

15 червня

FDA скасовує дозвіл на екстрене використання для лікування COVID-19 гідроксихлорохіну, після того, як багато досліджень не підтвердили його позитивний ефект.

28 червня

Менш ніж через шість місяців після виявлення коронавірусу понад 10 мільйонів осіб у всьому світі були інфіковані ним і понад пів мільйона померли.

29 червня

Китай схвалює вакцину проти COVID-19 для використання у збройних силах, до того ж до завершення остаточних випробувань на її безпеку і ефективність.

10 липня

Виробник "Ремдесивіру" Gilead Sciences заявив, що препарат знижує ризик смерті від COVID-19.

27 липня

Американські компанії Pfizer і Moderna починають набір десятків тисяч добровольців для останніх стадій клінічних випробувань своїх вакцин.

11 серпня

Президент Росії Володимир Путін оголошує, що вакцина, яка отримала назву Sputnik V, буде доступна населенню його країни, хоча всі етапи тестування не були завершені. У світі її так і не визнають, зокрема, у Британії скажуть, що клінічні випробування "першої у світі" російської вакцини проти коронавірусу дали сумнівні результати.

23 серпня

FDA надає дозвіл на екстрене використання плазми тих, хто одужує, для лікування госпіталізованих пацієнтів із COVID-19. Це незважаючи на відсутність клінічних випробувань, які оцінюють, чи справді кров таких людей допомагає боротися з хворобою.

25 серпня

Перше повідомлення про повторне зараження людини вірусом викликає у вчених побоювання щодо того, як довго зберігається імунітет до нього.

28 вересня

Понад 1 мільйон осіб померло від COVID-19, більш як 40 відсотків смертей трапилися в США, Бразилії та Індії.

22 жовтня

"Ремдесивір" стає першими ліками, які отримали повне схвалення FDA для лікування COVID-19. Однак за тиждень до того дослідження ВООЗ показало, що цей препарат не знижує смертність від коронавірусу.

9 листопада

Ґрунтуючись на попередніх даних, Pfizer заявляє, що її вакцина на 90% ефективна в запобіганні зараження людей коронавірусом. Наступні результати припускають 95-відсоткову ефективність.

FDA видає дозвіл на екстрене використання терапії моноклональними антитілами Eli Lilly. Отримані в лабораторії антитіла нібито можуть знизити рівень вірусу в недавно інфікованих людей і запобігти госпіталізації.

Майже всі країни Європейського Союзу повернули жорсткий карантин, щоб стримати поширення епідемії коронавірусу, не викликати колапсу медичної системи й врятувати життя людей.

В Україні теж збільшується кількість хворих, але у владі зважилися тільки на введення "карантину вихідного дня".

16 листопада

Moderna стверджує, що її вакцина ефективна на 95%.

20 листопада

Pfizer вимагає екстреного схвалення FDA для своєї вакцини. Через десять днів Moderna просить те саме.

1 грудня

Його назвали днем народження коронавірусу. У Китаї офіційно вважається, що пандемія COVID-19 почалася 1 грудня 2019 року. Цього дня, згідно з даними місцевих учених, було виявлено першого пацієнта з новим захворюванням.

8 грудня

У Великобританії вакцина Pfizer була дозволена для використання в екстрених випадках. А 8 грудня країна почала масову вакцинацію населення.

9 грудня

Вакцина британсько-шведської компанії AstraZeneca, розроблена спільно з Оксфордським університетом, виявилася в середньому ефективна в 70% випадків захворювання.

10 грудня

Консультативний комітет рекомендує, щоб FDA видало дозвіл на екстрене використання вакцини Pfizer проти COVID-19 у США.

15 грудня

Європейський Союз збирається схвалити вакцину від Pfizer і BioNTech, а Німеччина – до проведення щеплень населенню.

16 грудня

За даними Worldometers, у світі налічується більше як 73 мільйони випадків захворювання на COVID-19, із яких понад 1,6 млн інфікованих померли. Водночас більш ніж 51 млн жителів планети вилікувалося.

Карта поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) у світі:

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