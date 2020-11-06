Як Росія буде жити при Байдена

Ігор Яковенко Світ 14:51, 6.11.2020

- Ось все у вас як на параді – серветку - туди, краватка – сюди, та "вибачте", та "будь ласка-мерсі", а так, щоб по-справжньому, - це немає. Мучите самі себе, як за царського режиму ...

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Обсуждение американских выборов в российском телевизоре выглядит как рассуждения Полиграфа Полиграфовича об абсурдных с его точки зрения правилах приема пищи. Ну, ведь правда же, зачем нужны носовые платки, когда есть скатерть и рукава. Зачем все эти многомесячные мучения, когда можно просто прихлопнуть все живое в СМИ, политике и гражданском обществе, превратить парламент в машинку для штамповки репрессивных законов, суды – в конвейер обвинительных приговоров, а потом проголосовать на пеньках и специальный человек у которого предварительно ампутировали совесть и стыд, объявит заранее всем известную "волю народа".

В программе "Вечер" от 3.11.2020 весело смеялись над американскими выборами.

"Самая грязная кампания!".

"Свободы слова нет никакой!".

"Сплошной административный ресурс!".

Ну, и завершающий вердикт Соловьева: "А вот у нас самые честные, прозрачные и справедливые выборы!". Что любопытно, никто в студии не расхохотался, даже не улыбнулся.

В подтверждение своих слов Соловьев предъявил своей аудитории выступление давнего друга и ближайшего помощника Трампа, Рудольфа Джулиани, который на канале Маргариты Симоньян Russia Today делился своими обидами.

"СМИ у нас практически стали для Демократической партии тем, чем была газета "Правда" для социалистической партии в России", - наябедничал аудитории RT Джулиани, продемонстрировав глубокое знание советских реалий. И тут же продолжил: "Техгиганты и крупные СМИ являются теми, кем называет их президент, - врагами народа".

Услышав милые его сердцу слова "враги народа" Соловьев встрепенулся как боевой конь при звуке трубы, и улыбка счастья озарила его лицо. "Наши люди, эти Трамп с Джулиани! Когда возглавлю СМЕРШ возьму их к себе" - наверняка подумал про себя Соловьев и тут же поделился внезапно возникшей идеей. "А ведь в США вполне возможен феномен Тихановской!". "Эксперты" в студии тут же оживились и принялись развивать тему. "Нам надо не признавать нового президента США!" - закричал один. "И Турция может не признать!" - горячо поддержал другой.

Понимание того, что Трамп, почти наверняка эти выборы проиграет, постепенно проникало в головы трампистов-путинистов, обитающих в российском телевизоре. Все понимали, что Трамп будет биться до последнего. Что впереди великая схватка юристов, в которой ожидается захватывающий поединок Джулиани с бывшим генеральным прокурором Эриком Холдером, поддерживающим Байдена. Но то, что в США, в отличие от России, действует закон, разделение властей и мощные демократические институты, в глубине души понимают все путинские холуи. И поэтому, видя, что Трампу, скорее всего придется в конце концов уступить кресло в Белом доме, меняют на ходу риторику.

И тот же Соловьев свою утреннюю программу "Соловьев LIVE" называет "У Трампа украли победу?" и рассуждает, как Россия будет плохо жить при Байдене. "Пойдут еще большие деньги на всяких навальных и яшиных, на всякие НКО и прочих врагов народа. Обострится ситуация на Донбассе, возможна попытка Украины решить вопрос военным способом…".

Но, памятуя о том, что уныние – грех, Соловьев принялся воодушевлять свою аудиторию. "Мы находимся во вражеском окружении, на нас давят со всех сторон. Но Россия под давлением всегда превращается в алмаз, а дальше, - грани, грани, грани – и вот – бриллиант!". Соловьеву так понравилась эта углеродная аналогия, что он еще долго ее обсасывал, рассказывая, как Россия без давления становится графитом, а вот под давлением превращается в алмаз, а потом в бриллиант…

То, во что Россия превратилась при Путине, назвать алмазом могут только Соловьев и его "эксперты". Во что Россия превратится при Байдене, прогнозировать сложно. Точнее, легко предсказать, что в том случае, если Байден выполнит хотя бы частично свои предвыборные обещания, то путинская Россия превратится в кучу грязных хлопьев сажи. Это если пользоваться углеродной аналогией Соловьева. А в действительности в нечто более неприятное и дурно пахнущее. Проблема в том, что вероятность реализации Байденом своих внешнеполитических обещаний в случае его переезда в Белый дом близка к нулю. Во всяком случае, в полном объеме.

Победа Байдена, если она случится, приведет к радикальным изменениям в риторике. Из уст лидера самой влиятельной страны мира не будут исходить восхваления в адрес Путина. Россию, в которой происходит все большая фашизация режима, не будут приглашать в качестве восьмого участника в клуб ведущих демократий мира G7. Лидер США не будет признавать Крым российским. Америка проявит солидарность с Европой и вместе с ней образует единый фронт против авторитарных режимов.

Все это несомненно окажет позитивное воздействие на настроения политиков, экспертов и на общественное мнение в странах Европы и постсоветского пространства. И это само по себе важно. Поскольку, как гласит теорема Томаса "если люди считают ситуации реальными, они оказываются реальными по последствиям".

Что касается не вербального, а реального давления на Россию и реальной помощи тем, кто борется с путинским режимом как внутри России, так и за ее пределами, то тут надежд намного меньше. Байден легко может превратить путинскую Россию в грязные хлопья сажи, начав последовательное движение в сторону полного нефтегазового эмбарго со стороны Запада. Не говоря уже об отключении России от SWIFT. Понятно, что ничего этого не произойдет. То же и с помощью Украине, белорусской и российской оппозиции. И то и другое и третье, в случае прихода Байдена в Белый дом будет увеличено, но США не станут освобождать от путинской оккупации Крым и Донбасс, не будут свергать Лукашенко, а тем более Путина. Народам Украины, Беларуси и России это придется делать самим, вне зависимости от того, кто станет хозяином главного офиса в Вашингтоне. То, что при Байдене политический климат на планете станет для этого чуть-чуть более благоприятным – это факт, который не должен вселять неоправданных надежд.

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