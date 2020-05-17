Як проходять рейси в Європі при карантині: черги тривають годинами, а duty free закритий

Марина Погорілко Світ 19:53, 17.05.2020 Оновлено: 19:54, 17.05.2020

Авіаперельоти між країнами Європи відбуваються, але із помітними обмеженнями для пасажирів, що позначається на тривалими чергами, зачиненими duty-free та тестами на коронавірус в аеропорту.

Своїм досвідом перельоту із Парижа до Відня поділився бізнесмен Кирило Рубінський у Facebook, що для здійснення подорожі необхідно мати результат тесту на коронавірус.

"Мені потрібно було перелетіти з Парижа до Відня. В Австрії з цього тижня послабили карантин і обіцяли приймати всіх європейців з негативним тестом на COVID-19. Тим, у кого тесту не було в наявності (російський і французький тести не приймаються, тільки німецький або швейцарський), пропонували за мізерну суму в €190 зробити тест по прильоту, попередньо зарезервувавши час", – зазначив Рубінський.

Бізнесмен розповів про рейс Європою в умовах карантину
ФБ Рубінського

За його словами, здійснювати подорож із Франції до Австрії можна лише з поважної причини, наприклад, смерть чи важка хвороба родича або у справах. Це має бути підтверджено письмово.

"На стійці уважно перевіряють запрошення — без нього не видають посадковий талон. Потім паспортний контроль, там просять повторно пред’явити запрошення і документ, що підтверджує постійне місце проживання (рахунок за воду/електрику). Зрозуміло, всі в масках. На контролі безпеки дуже довга черга, тому що люди стоять в 2 метрах один від одного і працює один пропускний пункт", — уточнив він.

За словами Рубінського, у зв'язку з карантином, у літаку введено нові правила: у салоні вставати і ходити в туалет дозволяється тільки по одній людині, а харчування в бізнес і економкласі зробили однаковим. З напоїв доступна тільки вода.

"Після прильоту: всі сидять до моменту, поки стюардеса не оголошує, що можна встати. Встають всі не відразу, а „секційно“. Вихід з літака А320 займає годину. На вивантаження заповненого на 50% тепер потрібно 7 автобусів, щоб підтримувати санітарну дистанцію", — додав бізнесмен.

Рубінський уточнив, що з автобуса теж висаджують по одній людині. У кожного пасажира перевіряють наявність правильно одягненої маски і дотримання дистанції.

В аеропорту закриті всі лаунж-зони і магазини duty free, а на паспортний контроль і в туалети — довгі черги.

"По прильоту, всупереч заявленому – поліція садить у готель в аеропорту до моменту, коли тест на COVID буде готовий. У готелі зайнято 3% номерного фонду", – зазначив Рубінський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Мінінфраструктури України Владислав Криклій закликав не купувати квитки, які продають деякі авіакомпанії, оскільки міжнародне авіасполучення не буде відновлено 22 травня.

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