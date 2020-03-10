Штрафують за прогулянки: стали відомі подробиці від українців про карантин у Італії

У деяких регіонах Італії через епідемію коронавірусу влада не дозволяє виходити з дому без причин. За прогулянку можна заплатити 300 євро.

Про це розповіли українки Жанна Хімуля, Софія Барканова та Ірена Максимишин, які проживають в різних містах Італії, у ефірі телеканалу "112 Україна". Зокрема, така ситуація в італійському місті Генуя.

За словами Хімулі, серед італійців паніки немає – вони навіть маски не завжди носять. Продукти харчування й навіть маски зараз масово не скуповують, хоча був період, коли магазини були порожні. На цінах через коронавірус майже не спекулюють. Однак вартість на маски зросла в кілька разів.

У італійських ЗМІ постійно нагадують про санітарні заходи та профілактику, а також просять громадян не цілуватися і навіть не тиснути один одному руки під час зустрічі. У автобусах перед водіями ланцюг з табличкою "Не наближатися", і передні двері водії не відкривають.

Софія Барканова, яка проживає в місті Річчоне розповідала, що там штрафів за прогулянки немає, проте після 18 вечора всі повинні знаходитися вдома і навіть кафе, бари та магазини закриваються.

Люди у цьому регіоні, крім масок, на вулицю також одягають латексні рукавички. Кінотеатри, кафе, бари в основному закриті, ті, що відкриті, повинні дозволяти людям не наближатися один до одного більш ніж на метр. У магазинах полиці теж перемістили відповідним чином. За її словами, потяги, які проходять повз, в цьому міста не зупиняються – якщо люди хочуть виїхати, то повинні взяти дозвіл в комуні, але його отримують не всі.

У місті Нервіано все також працює тільки до 18 годин, розповіла місцева мешканка Ірена Максимишин. Можливість пересування сильно обмежена не тільки в її місті, а й в усьому регіоні Ломбардії. За її словами, до третього квітня в місті не працюватимуть школи та діти повинні проводити більшість часу вдома. Мер закликав місцевих підлітків утриматися від ігор в футбол у дворі і попросив їх гуляти максимум по 2-3 в одній компанії, а краще взагалі залишатися вдома.

Жінка додала, що в магазинах поставили безкоштовні спиртові дезінфектори для рук, раніше такі були тільки в лікарнях. Маски також видаватимуть безкоштовно.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 березня, режим карантину через спалах коронавірусу поширили на всю територію Італії: масові заходи заборонили, пересування між регіонами обмежили.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!