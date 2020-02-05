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7 лютого • оновлено в 08:44
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Як президент: туркменських посадовців старше 40 років зобов'язали стати сивими - ЗМІ

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Чоловіків старше 40 років, які працюють на держслужбі в Лепабському регіоні Туркменістану, зобов'язали бути сивими.

Як повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на свої джерела, таким чином посадовці мають стати схожі на президента країни Гурбангули Бердимухамедова. З серпня 2018 року глава держави з'являється на публіці із сивим волоссям.

Портрет із сивим президентом Туркменістану

Портрет із сивим президентом Туркменістану

"Радіо свобода"

Так, за даними видання, з 1 лютого чиновникам, працівникам шкіл і лікарень заборонено підфарбовувати волосся. А тим, у кого зберігся природний колір волосся, потрібно підфарбувати його в сивину.

У січні 2019 року держустанови Туркменістану зобов'язали закупити нові портрети Бердимухамедова, на яких той зображений із сивиною. Раніше голова держави на офіційних портретах був з чорними волоссям. Поки президент приховував сивину, посадовців в Лепабському регіоні змушували робити так само.

Старий портрет президента Туркменістану з чорним волоссям

Старий портрет президента Туркменістану з чорним волоссям

"Радіо свобода"

Офіційних коментарів з даного питання поки не надходило.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як в липні 2019 року ЗМІ повідомили про смерть Гурбангули Бердимухамедова. Через кілька днів інформація була спростована – на телебаченні показали, як глава держави активно проводить свою відпустку.

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Особа
Гурбангули Бердимухамедов
Місце
Туркменістан
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Хрипко Владимир
Хрипко Владимир
В маразме "обозу" нет равных...
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
К интеграции с расисей туркменистан готов! Два сапога пара!
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