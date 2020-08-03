Як почалася пандемія COVID-19: у ВООЗ засумнівалися у версії про тварин в Ухані

Незважаючи на те, що перші випадки зараження коронавірусом були зафіксовані в китайському місті Ухань, це зовсім не означає, що саме тут COVID-19 подолав міжвидовий бар'єр від тварини до людини.

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Про це під час брифінгу 3 серпня заявив старший експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я, виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Потрібно пам'ятати, що в Ухані була спеціальна система епіднагляду для виявлення груп атипової пневмонії. Той факт, що ця система спрацювала, не обов'язково означає, що саме тут вірус перейшов від тварин до людини", – вважає вчений.

За його словами, необхідно провести дуже велике ретроспективне епідеміологічне дослідження, щоб повністю зрозуміти зв'язок між випадками, виявленими в Ухані. Адже тільки таким шляхом можна буде знайти перший сигнал передачі коронавірусу від тварин людям.

Райан нагадав, що передова група ВООЗ, яка відвідала Китай в рамках підготовки до міжнародної місії з виявлення зоонозного джерела COVID-19, недавно завершила свою місію. Майбутні дослідження будуть засновані на первинних дослідженнях, проведених китайськими експертами на ринку морепродуктів в Ухані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені Національного університету Сінгапуру припустили, що новий коронавірус, який буде передаватися від тварини до людини, може з'явитися у найближче десятиліття. За їх словами, існує невизначеність, коли точно це трапиться і наскільки серйозним буде спалах.