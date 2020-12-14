Як піщані дюни перетворилися в мегаполіс: досвід Ізраїлю

Олександр Соколовський Світ 23:03, 14.12.2020

"Жребий ста", 1909 год, Палестина.

На первом фото около ста человек бросают жребий, чтобы поровну разделить 12 акров купленных песчаных дюн.

Через некоторое время это место станет городом Тель-Авивом, а страна - Израилем...

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