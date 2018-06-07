Як НАТО готується до нападу Росії: подробиці

Міністри оборони країн НАТО затвердили план щодо посилення здатності швидко реагувати на загрози нападу.

"Це не нові сили. Йдеться про підвищення готовності сил, які вже мають наші держави. Сьогодні ми погодилися, що до 2020 року необхідно мати 30 механізованих батальйонів, 30 повітряних ескадрилей та 30 бойових суден, готових до використання протягом 30 днів або менше", - розповів на прес-конференції генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, передає "Європейська правда".

Крім того, союзники альянсу зобов'язалися інвестувати 20% оборонних витрат на основне обладнання. Відзначається, що дану ініціативу повинні затвердити на саміті НАТО на початку липня.

"У цьому році очікується, що 15 союзників виконають керівні принципи.І я сподіваюся, що в наступні роки буде більше. Союзники також активізували свій внесок у місії та операції НАТО", - сказав генсек.

Варто відзначити, що раніше в ЗМІ з'явилася інформація про підготовку НАТО до створення 30-тисячного резерву для оперативного відображення ймовірного нападу Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-президент Естонії Тоомас Хендрік Ільвес попередив Росію в можливу втрату ряду великих міст в разі нападу.