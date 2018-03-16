Як налякати Путіна: росіянка назвала саму болючу точку Кремля

Великобританія повинна бути послідовна в своїх санкціях і разом з союзниками з ЄС і США натиснути на найболючішу точку Росії - економіку.

"Тут головне, щоб сама Британія була послідовна у своїх санкціях, щоб це все не закінчилося тільки дипломатичним скандалом і висилкою дипломатів, а щоб вони зайнялися найболючішою точкою Кремля. А найболючіша точка Кремля – це гаманець", – заявила "Обозревателю" російська опозиціонерка Ольга Курносова.

Вона нагадала, що в Лондоні живуть і зберігають свої активи безліч російських олігархів, в тому числі і Роман Абрамович.

"Відповідно, якщо Великобританія почне притискати саме цих людей, а ще краще, якщо вона почне притискати їх разом зі своїми союзниками по ЄС і з США, то ось це буде реальною відповіддю. Це єдине, що може хоч якось налякати Кремль і змусити його змінити ситуацію", – вважає Курносова.

На думку опозиціонерки, президента РФ Володимира Путіна найбільше хвилює економіка, тому "якщо економічна ситуація буде погіршуватися, якщо розкол еліт нарешті станеться, це те, що зможе змінити ситуацію в Росії".

Як раніше повідомляв "Обозреватель", у корумпованих російських бізнесменів, які сколотили величезні статки на хороших відносинах з президентом РФ Володимиром Путіним, повинні початися серйозні проблеми з законом у Великобританії .