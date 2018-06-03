"Як на палю посадили": екстремала з Білорусі наскрізь пробило сосною

Білоруський екстремал після стрибка з мотопараплана впав на дерево, в результаті чого його плече пробило поліном.

За його словами, спочатку він не помітив страшну травму, передає телеграм-канал Life Shot.

"Я летів-летів і на якусь сосну надівся ... На ялинку, як в давнину на коли садили ... Думаю, зараз встану і піду далі, але щось мене тримає. Дивлюся - поліно в руці стирчить з кавун товщиною", - розповів він.

За словами екстремала, він "трохи поржав" над ситуацією і звернувся до знайомого співробітника МНС і очевидців з проханням "вирвати колоду" з плеча. Рятувальник просто вкоротив колоду. Виривати її ніхто не наважився.

Витягти колоду з плеча екстремала взялися лікарі. Після всього пережитого чоловік вимовив цитату з фільму "Вартові Галактики": "Я є Грут".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в Дарницькому районі чоловік стрибнув з парашутом з вікна багатоповерхового будинку.