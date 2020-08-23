Як Мінськ повстав проти Лукашенка: яскравий фоторепортаж

Мирослав Семенюк Світ 20:27, 23.08.2020

У неділю, 23 серпня, в Мінську пройшла масова акція протесту під назвою "Марш нової Білорусі".

На площі Незалежності, за оцінкою місцевих ЗМІ, зібралося понад 200 тисяч осіб. Вони вимагали звільнення всіх затриманих і політв'язнів, суду над винними в катуваннях і вбивствах, а також відставки Олександра Лукашенка.

OBOZREVATEL представляє найяскравіші фото з маршу.

Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images
Getty Images

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін попередив, що в разі порушень порядку протестувальники будуть мати справу з армією.

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