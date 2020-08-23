Як Мінськ повстав проти Лукашенка: яскравий фоторепортаж

У марші протесту взяли участь понад 200 тисяч осіб.

У неділю, 23 серпня, в Мінську пройшла масова акція протесту під назвою "Марш нової Білорусі".

На площі Незалежності, за оцінкою місцевих ЗМІ, зібралося понад 200 тисяч осіб. Вони вимагали звільнення всіх затриманих і політв'язнів, суду над винними в катуваннях і вбивствах, а також відставки Олександра Лукашенка.

OBOZREVATEL представляє найяскравіші фото з маршу.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін попередив, що в разі порушень порядку протестувальники будуть мати справу з армією.

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