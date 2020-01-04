Як маленький хлопчик оживив іврит: повчальна історія для українців

Більше 1000 років іврит вважався мертвою мовою, а його відродженням євреї зобов'язані маленькому хлопчикові і його батькові Еліезеру Бен-Йехуді.

Про це читайте в матеріалі Isralike.org. Далі наводимо текст без змін:

"У 1881 році уродженець Віленської губернії РФ (нинішня Вітебська область Білорусі) Бен-Йехуда емігрував до Палестини і раптом усвідомив, що всі євреї, які імігрували, говорять на різних невідомих йому іноземних мовах, через що організація обряду обрізання його новонародженого сина виявилася справою вкрай проблематичною .

Вулиця Бен-Йехуди в Єрусалимі

І тоді Бен-Єгуда вирішив покласти життя на те, щоб євреї заговорили на одній, загальній для них мові. Взагалі-то така мова у євреїв вже була – іврит, але нею, як рідною мовою, ніхто не говорив приблизно з третього століття до н.е. Його використовували тільки для богослужінь.

Привілеєм стати першим носієм відродженого розмовного івриту Бен-Єгуда вирішив удостоїти власного сина Ітамара. І тут виникли деякі складності, оскільки у Старому Завіті не було таких слів, як, наприклад, "паровоз". Так що для навчання Ітамара того, що відбувалося в світі після падіння Римської імперії, довелося придумати величезну кількість нових слів.

Елізер Бен-Єгуда

Щоб спілкуватися з дитиною, Бен-Йехуді довелося придумати багато слів, без яких не можна уявити дитячий словниковий запас. Так на світ з'явилися здаються сьогодні елементарними слова, такі як "буба" (лялька), "офанаім" (велосипед), "Глід" (морозиво) і т.д. Всього Бен-Єгуда винайшов приблизно 220 нових слів, причому близько чверті з них так і не закріпилися в івриті.

Бен-Єгуда заборонив своєму синові спілкуватися з будь-ким окрім себе. Коли в будинок приходили гості, Ітамара відправляли в ліжко, щоб він випадково не почув слово чужою мовою. Якось Бен-Єгуда застукав свою дружину за співом дитині російської пісні. Він прийшов в таку лють, що став трощити меблі (страшно навіть подумати, скільки нових слів хлопчик дізнався під час цієї сцени). Дійшло до того, що бідному Ітамару заборонили слухати навіть звуки, що видаються тваринами.

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Однак, треба зізнатися, навчання дало свої плоди, через деякий час інші євреї стали довіряти Бен-Йехуді навчання своїх дітей, і, врешті-решт, іврит став державною мовою Ізраїлю.

Успіх сімейного експерименту привів до того, що за прикладом Бен-Йехуди пішли ще чотири сім'ї – вони теж стали розмовляти з новонародженими дітьми тільки на івриті. Кожній родині, яка прийняла таке рішення, дружина Бен-Йехуди пекла в подарунок пиріг. Щоб уявити, наскільки важким було просування розмовного івриту в маси, досить згадати, що за 20 років їй довелося спекти всього 10 таких пирогів...

Однак навіть такі скромні успіхи лише збільшили кількість супротивників Бен-Йехуди. Бунтарський характер теж не додавав йому прихильників. Створений Бен-Єхудою союз любителів івриту "Сафа брура" ( "Ясна мова") багато хто називав не інакше як "Сафа Арура" ( "Проклята мова").

Противники івриту навіть відправили турецькій владі донос зі звинуваченням Бен-Йехуди в антиурядових настроях, і він був на якийсь час заарештований.

Заснована в 1886 році в Рішон ле-Ціон школа "Хавів" стала першою у світі школою, в якій всі предмети викладалися на івриті. Підручників з більшості предметів на івриті просто не існувало, і викладачам доводилося складати їх у ході навчального процесу. Підручник із єврейської історії написав сам Бен-Єхуда.

Навчальні заклади взагалі виявилися головним фронтом "мовної війни" – у них івриту доводилося конкурувати з німецьким, французьким і англійським. Переломним моментом став 1913 рік: прихильникам івриту в хайфському Технологічному інституті (Техніон) вдалося перемогти прихильників німецького, який вважався тоді мовою науки і технології (перемога ця була особливо примітною, якщо врахувати, що на чолі апологетів німецького стояли меценати, спонсорував Техніон). У 1922 році, незадовго до смерті Бен-Йехуди, "мовна війна" завершилася – британські мандатні влади надали івриту статус офіційної мови Ерец Ісраель.

Одним з основних досягнень Бен-Йехуди стало створення Комітету мови іврит, який став основним рупором руху за відродження івриту та перетворився після створення Ізраїлю в Академію івриту (по аналогії з Académie Française).

Комітет івриту встановлював єдині правила граматики і вимови, а також визначав, які нові слова увійдуть в мову. Боротьба зі сліпим запозиченням іноземних слів стала з тих пір одним із основних аспектів діяльності Комітету, а потім і Академії.

Робота Академії івриту принесла чимало плодів. Автоматичних калік у багатьох випадках вдалося уникнути – запропоновані Академією івритські аналоги іноземних і міжнародних слів полюбилися і закріпилися з усіх мовних сферах.

Зокрема, всупереч багатьом іншим мовам, іврит обійшовся без запозичення таких слів, як "комп'ютер", "таксі" або "інститут". При цьому цікаво, що сама назва – Академія – запозичене. Розлоге пояснення цьому, здавалося б, дивним фактом наводиться на сайті самої Академії.

Сьогодні Академія івриту намагається запропонувати івритські варіанти заміни поширених технологічних термінів, які прийшли з англійської мови. Фахівці Академії розробили альтернативу таким словами, як "Інтернет", "блог", "токбек", "флешка" і т.д.

Перший медичний словник івриту склав лікар Аарон Меїр Мазья, колишній третій керівник Комітету мови іврит. Мазья, що народився в Білорусі, був людиною неординарною: інженером, лікарем, філологом, хліборобом, громадським діячем і навіть рабином в одній особі. Саме йому сучасний іврит зобов'язаний, серед іншого, особливою формою іменника, використовуваною для позначення хвороб.

До речі, прізвище Мазья є акронімом слів "З потомства Ісраеля Ісерліна". Поширені єврейські прізвища Кац, Шац, Сегаль, Блох теж акроніми, і, наскільки мені відомо, це явище присутнє тільки в івриті.

Вищезгаданий син Еліезера Бен-Йехуди Бен-Ціон (більш відомий під псевдонімом Ітамар Бен-Аві) став однією з найвизначніших постатей Ерец Ісраель. Уже в 15 років він надіслав листа зі "скромним" проханням барону Ротшильду: профінансувати створення єврейської армії. Щоб адресат не засумнівався в його бойовому дусі, він перевів на іврит "Марсельєзу".

Подорослішавши, Ітамар Бен-Аві прийшов до висновку, що іврит повинен стати домінантною мовою всього Середземномор'я. Він доводив всім, хто готовий був слухати, що навіть географічні назви регіону (Італія, Сицилія, Сардинія, Марсель) походять з івриту. Менш відомо, що Ітамар Бен-Аві ще й захопився на якийсь час ідеєю перекладу івриту на латинську графіку (щоб зробити його доступнішим іншим народам) і навіть видавав газету на івриті латинським шрифтом. Сьогодні така затія може викликати хіба що сміх.

У 1972 році Дан Бен-Амоц і Натіва Бен-Єгуда опублікували перший словник івритського сленгу, завершивши таким чином процес перетворення івриту в жива мова. Як це не парадоксально, в іврітського сленгу більшість слів іноземного походження, так що коло замкнулося. Але на цьому бурхливий розвиток мови не зупинилася, і сьогодні сміливі сленгові вислови тридцятирічної давності звучать як вчинені архаїзми.

В останні роки лунають голоси, що піддають сумніву сам факт відродження івриту. Прихильники такої точки зору стверджують, що іврит не тільки ніколи не вмирав, але навіть не впадав в летаргічний сон, і наводять як доказ цього чимало фактів. Зокрема, ізраїльський професор Шломо Хармат встановив, що в багатьох європейських університетах ще з Середніх століть викладання медицини велося на івриті, тобто іврит ні виключно мовою молитви.

За твердженням того ж Хармат, засновники Сполучених Штатів Америки всерйоз зважували можливість оголошення івриту державною мовою. Крім того, як відомо, вони давали єврейські імена дітям і населеним пунктам.

Знаменитий письменник Ш.-Й. Агнон, лауреат Нобелівської премії в галузі літератури, запитав якось другу дружину Бен-Йехуди Хемду: "Як вийшло, що саме ваш чоловік вважається батьком відродження івриту, адже і без нього на івриті в Єрусалимі говорили багато?" Відповідь Хемди була вельми лаконічною: "У них не було таких вдалих піарників, як я".

Як би там не було, восени 2007 року ЮНЕСКО офіційно визнала роль Еліезера Бен-Йехуди у відродженні івриту та висловила намір взяти участь у святкуванні 150-річчя від дня його народження. Зазвичай цю організацію важко запідозрити в любові до Ізраїлю, але навіть вона не змогла проігнорувати унікальність справи життя Бен-Йехуди і його успіх.

Втім, специфіку революції, яка трапилася в останні сто з невеликим років, найкраще відобразив письменник Ефраїм Кишон, автор знаменитого афоризму:

"Ізраїль – це єдина країна світу, в якій батьки вчать свою рідну мову від дітей".

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