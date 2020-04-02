Як лікують хворих на коронавірус у Британії: лікарка з України розповіла сумну правду

27-річна українка Ярина Лінинська, яка працює лікарем у Великобританії, розповіла про умови лікування хворих на коронавірус у цій країні.

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Як сказала вона "Українській правді", при підозрі на коронавірус "швидка" приїжджає до місця проживання хворого. Лікарі не їздять на виклики, забирає парамедична служба.

У лікарні пацієнти з респіраторними симптомами потраплять у відділення невідкладної допомоги (де нині є окремі відділи для хворих на коронавірус). Медперсонал у захисному одязі, який включає в себе респіраторну маску, окуляри, шапочку, одноразовий поліетиленовий з довгими рукавами халат і бахіли на ноги.

Ярина Лінинська на роботі Instagram Ярини Лінинської

Навіть якщо лікар на 80% впевнений, що в пацієнта коронавірус, але стан хворого такий, що не вимагає додаткової оксигенотерапії, то його відправляють на домашнє лікування, що передбачає антипіретичну (жарознижуючу) терапію, багато пиття та спокій. Також хворий отримує red flags (червоні прапорці), тобто поради – на що варто звернути увагу та як реагувати, якщо стан погіршиться.

Тестують нині лише тих, хто залишається в лікарні, чий стан важкий. Раніше тестували усіх, у кого була підозра, поки кількість хворих не збільшилась критично.

Якщо в кінці лютого хворих з коронавірусом скеровували в спеціалізовані лікарні, то зараз, коли кількість хворих сягає близько 12-13 тисяч, їх приймають у кожній клініці. Всі відділення невідкладної допомоги поділили на "гарячу" і "холодну" зони, щоб відокремити пацієнтів з респіраторними і не респіраторними захворюваннями.

"На роботі ти одягаєш поверх білизни хірургічний костюм – футболка і штани, взуття звичайне, наприклад, кросівки, які ти залишаєш в лікарні і не береш додому. Після робочої зміни, яка триває 10 годин, ти знімаєш костюм і загортаєш його в спеціальний червоний пакет, потім в ще один білий пакет і відносиш в місце, де костюми дезинфікують і перуть", – зазначила Лінинська.

При вході в гарячу зону видають респіраторну маску, яку лікар не знімає протягом цілої зміни. Додатково одягається пластиковий халат з довгими рукавами, який закінчується на рівні шиї, шапочка, окуляри і 2 пари звичайних рукавиць.

"При огляді кожного пацієнта ти береш новий халат. Один пацієнт – один халат", – підкреслила лікар.

Instagram Ярини Лінинської

За її словами, навантаження зросло, багато колег не виходять на роботу, хтось захворів та на лікарняному, але чим саме – це конфіденційна інформація. Дехто не витримує ментально, в багатьох тривога та депресія.

"Протоколи захищеності лікаря змінюють щотижня. Ми – британські лікарі – почуваємося не дуже захищеними", – додала українка.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Великобританія відзначає позитивні зрушення в боротьбі з поширенням пандемії коронавірусу, завдяки введенню обмежувальних заходів, але має намір їх посилити.

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