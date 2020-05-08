Як коронавірус "вирвався" з Китаю? Трамп виступив із новою гучною заявою

Президент США Дональд Трамп не вірить, що Китай міг навмисно почати поширення коронавірусу.

В інтерв'ю телеканалу Fox News американський лідер заявив, що "вірус вирвався з Китаю, можливо, через некомпетентність".

"Ймовірно, вони не знають, як це пояснити. Ми хотіли діяти спільно і допомогти їм, але вони не хотіли спільної роботи", – сказав Трамп.

Він додав, що Всесвітня організація охорони здоров'я є "маріонеткою" Китаю незважаючи на те, що Штати набагато більше грошей спрямовують на її фінансування.

Дональд Трамп

Як писав OBOZREVATEL, раніше Трамп заявив, що угода з Китаєм, яка закінчила торговельну війну, тепер має другорядне значення. При цьому американський уряд може ввести нові мита проти Китаю через його роль у поширенні коронавірусу.