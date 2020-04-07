Як коронавірус атакував світ: озвучені головні версії

Правда про те, звідки почалася пандемія коронавірусу досі залишається нерозкритою. Експерти розходяться в думках, однак більшість з них стверджують, що COVID-19 прийшов від кажанів або з'явився на рибному ринку в Ухані.

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Про це йдеться в статті на CNN. Опитані виданням експерти стверджують, що немає ніяких доказів того, що уряд Китаю або США навмисно створили коронавірус.

Прихильники теорії рибного ринку вірять, що кривава природа цих заповнених людьми і дикими тваринами місць, призначеними для забою, робить їх найбільш імовірним винуватцем. Ті, хто сумніваються, посилаються на дослідження, що показує, що багато перших пацієнтів не мали прямого контакту з ринком.

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Разом із тим, дослідники сходяться на думці, що коронавірус стрибнув від тварини до людини. Деякі експерти вважають, що саме кажан заразив фермерську тварину, яка перебувала разом з людьми в одному з найдосконаліших інкубаторів для вірусної інфекції: китайському рибному ринку.

"Відвідування цього ринку дикої природи шокує, там можна побачити цю величезна різноманітність тварин, що живуть в клітинах один над одним з купою кишок, які були вилучені з тварин і кинуто на підлогу. Коли ви йдете до кіосків, ви ковзаєте по фекалиям і крові. Це ідеальні місця для поширення вірусів. Більш того, люди там працюють, діти там грають. Сім'ї там майже живуть", – розповів Пітер Дашак, видатний мисливець за вірусами, який працює в Китаї протягом 10 років.

The Sun Суп з кажана в Китаї

Однак, стаття в Lancet поставила під сумнів теорію. Дослідження показує, що близько третини перших 4інфікованих не мали прямого контакту з рибним ринком.

"Епідеміологічної зв'язку між першим пацієнтом і наступними випадками виявлено не було", – йдеться в звіті.

"Я думаю, що люди прийшли на рибний ринок уже зараженими", – сказав CNN Вінсент Раканіелло, професор мікробіології в Колумбійському університеті.

Він запропонував ще одну теорію: джерелом спалаху є фермер.

"У кажанів ці віруси є кишковими вірусами, і вони виділяють фекалії кажанів, які ми називаємо гуано", – сказав він. "І якщо ви ввійдете в печеру кажанів, вона буде завалена гуано. А фермери в багатьох країнах збирають гуано для добрива своїх полів".

Раканіелло припустив, що після зараження фермер або співробітник прийшов в Ухань і почав заражати інших людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Уханьского інституті вірусології ще в 2018 році хвалилися дослідами над кажанами і дослідженнями незвичайного вірусу, знайденого в їх організмі.

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