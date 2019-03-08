"Як комашку": в Білорусі розповіли про плани Лукашенка захопити владу в Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, підписуючи з Росією угоду про Союзну державу в 1996 році, всерйоз вірив, що очолить нове об'єднання. Однак з могутністю російського КДБ Лукашенко боротися не зміг.

Про це розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL перший керівник незалежної Білорусі Станіслав Шушкевич, коментуючи посилення в своїй країні російського впливу.

"У Лукашенка було багато поривів, він взагалі відчуває себе таким розумним і освіченим, що просто соромно дивитися. Він плутається в елементарних речах у теорії економіки і культури. Так, він їздив по Росії і був переконаний, що оскільки Єльцин демократичний президент і слабо тримається за владу, то він може претендувати на його пост. Але йому ніс втерли. Йому не рівнятися з міццю російського КДБ – Путін його не помітив, як дрібну комашку", – заявив Шушкевич.

На його думку, президент Росії Володимир Путін "однозначно прагне" до поглинання Білорусі, "не дивлячись на всі свої гасла про її незалежність".

"Російський вплив у Білорусі весь час посилюється. А якщо Путін притисне краник, то доведеться Лукашенку погоджуватися на будь-які умови, зокрема і на його пряме правління і приєднання Білорусі в якості республіки. У Лукашенка не буде іншого виходу. Тим більше, що кожен його крок спрямований на посилення російського впливу", – підкреслив Шушкевич.

gs.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова до перегляду підходів до інтеграції з Росією, а також зберігає прихильність ідеї союзного проекту. Про те зазначив, що основним принципом відповідного проекту є створення рівних умов.

Раніше ж Лукашенко заявив, що Білорусь не проти створення спільної валюти з Росією, але це не має бути ані російський, ані білоруський рубль, і навіть пропонував це Кремлю, але в Росії відкинули цю пропозицію.

На що прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що вперше чує про таку пропозицію, проте Росія зацікавлена в переході на розрахунки на основі національних валют, в першу чергу на основі російського рубля.

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