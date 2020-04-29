Україні на замітку: як Італія після двох місяців "пекла" виходить із карантину і чому це – мінне поле

Охоплена коронавірусом Італія вже з 4 травня послаблює карантин. Місцеві мешканці та влада впевнені – хвороба атакуватиме країну ще мінімум рік, а економіка такими темпами зовсім розвалиться.

Переживши два страшні місяці весни, багато італійців втратили не тільки родичів, сусідів або друзів, а й роботу. І якщо людей, на жаль, уже не повернути, то відновити справи більшості хотілося б.

Як і чому одна з найбільш постраждалих від COVID-19 країн світу виходить з анабіозу, OBOZREVATEL розпитав у маркетинг-менеджера Катерини Саділової, яка мешкає в комуні Лоді (недалеко від Мілана).

Тяжкохворих поменшало

Тільки за офіційними даними в Італії – більше 200 тисяч заражених. При цьому і лікарі, й влада визнають – реальних цифр не знає ніхто, адже на 60-мільйонну країну зроблено 1,8 млн тестів. Але і це відносно непоганий результат. Ще місяць тому показники були страхітливі, й щодня вмирали по 700-800 осіб.

"Зараз найважливіший показник – зменшення кількості тяжкохворих людей у реанімаціях. Якщо пам'ятаєте, ЗМІ раніше писали, що лікарі самі вибирали, кому з пацієнтів жити. Це правда. Адже бували дні, коли на 5 людей у лікарні працював один апарат ШВЛ. Медики самі визнавали, що доводилося вибирати, кого саме рятувати", – пояснила Катерина.

Тяжкохворих поменшало, але їх усе ще багато

"Зараз найважливіший показник – зменшення кількості тяжкохворих людей у реанімаціях. Якщо пам'ятаєте, ЗМІ раніше писали, що лікарі самі вибирали, кому з пацієнтів жити. Це правда"

Однією з основних причин спаду кількості захворілих італійці вважають запровадження карантину. Наприклад, регіон Ломбардія, найбільш постраждалий від недуги, закритий іще з 20-х чисел лютого. Тобто люди сидять у своїх оселях уже більше двох місяців.

"Я вважаю, що запроваджені жорсткі правила були правильним кроком. Але, з іншого боку, я незадоволена роботою уряду. Поки нас тримали під замком, владі варто було почати масове тестування. У разі негативного результату людям треба було дозволити виходити і якось працювати. А то виходить, що ніби майже всі сидять по домівках, а за статистикою маємо сотні нових заражених. Звідки вони з'явилися? ми днями отримали відповідь. 44% нових хворих заразилися в будинках для літніх людей. О'кей, зрозуміло. 25% заразилися в колі сім'ї. Вдумайтеся, досі в кожній четвертій родині в країні епідемія, адже ніхто ж нікого не перевіряє", – розповідає Катерина.

Італійські лікарі продовжують тяжко працювати Facebook: Nico Bella

І це проблема. Місцева влада та лікарі бояться, що саме ці люди можуть спровокувати другу хвилю зараження. Зараз у багатьох із них коронавірус має легкий безсимптомний перебіг, але вони все ще залишаються переносниками хвороби. Коли ж послаблять карантинні заходи, ці італійці вийдуть на вулиці та заразять іще більше людей.

Люди втрачають гроші, а економіка підірвана

Хвороба б'є не тільки по здоров'ю італійців, а й по їхній кишені. У Міжнародному валютному фонді вже спрогнозували наслідки пандемії. Держборг Італії зросте на 20%, а ВВП впаде мінімум на 9%. Це мільярдні втрати, які зачеплять кишені кожного.

Країна вже оголосила про закриття кордонів для туристів до 2021 року. А туріндустрія становила до пандемії 13% ВВП. Лише у 2017 році іноземні гості залишили в Італії близько 40 млрд євро. Під укіс вже пішов весь готельний бізнес, гіди, турагентства, курорти, частково – індустрія розваг і ресторанний бізнес.

Через це багато людей лишилося без роботи. Уряд намагається врятувати ситуацію, але поки що обсяги проблем явно перевищують можливості. Один із прикладів такої допомоги: влада заборонила вже закритим через карантин фірмам звільняти своїх працівників, зарплати в обсягах 50-60% їм тимчасово платить держава.

"Чую історії від знайомих, багато хто з мого кола спілкування залишився без роботи. Комуналку платити потрібно, ніхто і нічого не відміняв. Єдине знаю – в нашій постраждалій "червоній зоні" дозволили 3 тижні не платити за газ, світло, воду. Банки ж призупиняли виплати по кредитах. Більше чогось такого я не чула, всі інші платили. Дуже постраждали приватні підприємці – сфера ресторанного бізнесу, туризм. Ті самі гіди, працівники агенцій залишилися без роботи. Туристичний сезон у найкращому разі відкриється навесні 2021 року", – підкреслила співрозмовниця.

Бізнесу працювати стало важче Інтерфакс

Вона також додала, що в рамках програми уряду всім ФОП у квітні виплатили по 600 євро. Але чи будуть такі доплати у травні, червні й так далі, до кінця не зрозуміло.

Допомагає Італії та Євросоюз. Якщо в перші тижні пандемії допомоги від ЄС не було, то зараз, за словами Саділової, країні вже затвердили макрофінансову допомогу.

Країна виходить із карантину

Число тяжкохворих від COVID19 зменшилось, а економічні проблеми досягли критичного рівня. Тому влада вже з 4 травня запускає скасування обмежень. За словами прем'єр-міністра Джузеппе Конте, країну чекають такі послаблення:

відновить роботу промисловість – зокрема, будівельні компанії, виробники, оптовики;

дозволять пересування по своєму регіону для відвідування рідних і близьких;

з'явиться можливість відвідувати похорони, але на церемонії не повинно бути більше 15 осіб;

бари і ресторани відкриють для роботи на винос, але їжу можна буде вживати лише вдома або на робочому місці; повне відкриття сфери харчування планують на червень;

дозволять тренування спортменам в індивідуальних дисциплінах.

При цьому в країні зберігається повноцінний масковий режим.

Як розповіла Катерина Саділова, зміни торкнуться і громадського транспорту.

"Він наполовину заповнений, але їздив завжди. Зараз на зупинках уже є наклейки про дотримання пасажирами дистанції. Метрополітен працюватиме лише на 25%, і це дуже складно, адже людей з початку травня стане на вулицях більше. На ескалаторах уже є розмітка дистанції, на платформах і в самих вагонах – теж. Усередині можна сідати одне біля одного, між людьми має бути два порожні сидіння", – розповідає Саділова.

Реалії коронавірусної епохи EPA/UPG

"Якщо раптом почнеться наступний спалах хвороби, то все знову закриють. Ми тут ходимо як по мінному полю, не знаєш, чого очікувати на наступному кроці"

Якщо кількість хворих не зросте, то через місяць вихід із карантину увійде в наступний етап, до якого в Італії вже готуються. Із 18 травня відкриють бібліотеки та музеї, з 1 червня – перукарні та салони краси. При цьому навчальний процес у школах не відновлять до вересня, щоб не ризикувати здоров'ям дітей. Церковні служби з присутністю вірян усе ще під забороною.

"Впевнена, що влада продовжить моніторинг. Якщо раптом почнеться наступний спалах хвороби, то все знову закриють. Ми тут ходимо як по мінному полю, не знаєш, чого очікувати на наступному кроці", – підсумувала Катерина.

Загалом в Італії вже втомилися від карантинних заходів. Саме тому, незважаючи на ще значну динаміку (333 загиблих і 1739 заражених станом на 27 квітня), італійці прагнуть повернутися до більш-менш нормального життя. І судячи з усього, вже у травні їм частково це вдасться.