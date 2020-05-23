Іспанії вдалося послабити пандемію коронавірусу, що не можна сказати про економіку. У країні спостерігається спад виробництва, а чимало місцевих жителів уже кілька місяців сидять без грошей.

Саме тому влада поступово знімає обмеження, але і це не рятує суспільство від невдоволення. Що зараз відбувається в країні, яка чи не найбільше постраждала від COVID-19 та чому у Мадриді й Барселоні вирують акції протесту – у матеріалі OBOZREVATEL.

Померлих поменшало

Лише за офіційною статистикою в Іспанії 280 тисяч хворих і майже 28 тисяч померлих. Незважаючи на страшні цифри, останнім часом країна з Піренеїв почала виходити з карантину.

Чому?

Знизилася кількість нових інфікованих, за 20 травня плюс 721 особа. Померло за той день 110. Ще місяць тому цифри були в 6-7 разів більшими;

Економіка країни руйнується. Якщо не знімати обмеження, то країна може скотитися у глибоку фінансову кризу. Кожен день на рахунку.

Українець Артем Лазарєв, який останніми роками живе на сході Іспанії (м. Мурсія) розповів OBOZREVATEL про декілька етапів зняття обмежень (їх всього 4), які вводять за вказівкою глави уряду Педро Санчеса.

З 4-го до 11 травня – країна була на умовній нульовій фазі. Коли дозволялося виходити на вулицю на прогулянки, займатися спортом, але тільки в окремі години. Наприклад, для молодих з 8-ї до 11-ї ранку, далі до 15:00 для пенсіонерів, а потім – для людей з дітьми.

Перший етап – (з 11-го до 25 травня) відкрилися літні тераси ресторанів, магазини до 400 кв.м., перукарні й церковні служби. Можна пересуватися в межах одного міста, до інших регіонів їздити не можна. При цьому працівники поліції мають повне право зупинити людину на вулиці, вимагати документи й дізнатися мету її пересування.

При цьому не всі міста увійшли у перший етап. Наприклад, Мадрид і Барселона. Там кількість хворих була ще високою.

Літні тераси вже працюють

Другий етап – (з 25 травня до 8 червня) дозволено відвідувати більші магазини (зокрема і ТРЦ), вільно відвідувати магазини, без пояснення якоїсь конкретної мети для поліції. Можна заходити в ресторани, а також збиратися групами. Відкриються кінотеатри, музеї, театри з навантаженням не більше 30%.

"З 21 травня у нас обов'язково потрібно ходити в масках по вулицях. Буквально вчора було рішення на рівні уряду. До речі, на цьому тлі зовсім нещодавно відбувся великий скандал. Аптеки та магазини різко підвищили ціни на маски, й купити одну штуку можна було в середньому за 5 євро. А якщо дотримуватися всіх норм, то в день потрібно міняти маски 3-4 рази, у результаті рядовий іспанець повинен витрачати в день тільки на це 20 євро, що дуже дорого. Після того, як ЗМІ вибухнули невдоволенням, на рівні влади було ухвалено рішення обмежити ціну на маску – не більше 0,94 євро", – розповів Артем Лазарєв.

Третій етап – (з 8-го до 22 червня) відкриття парків та пляжів, вільніше пересування, а також навантаження в магазинах та ресторанах збільшиться з 30 до 50%.

Пляжі поки відкриті тільки для спортсменів

Не уникнути й порушень

Зняття таких обмежень відбувається нерівномірно, що викликає невдоволення у багатьох міст – зокрема у Мадрида й Барселони.

Так, у столиці Іспанії відбулися антиурядові акції. За інформацією місцевого телеканалу RTVE, 17 травня на вулиці вийшли 450 осіб. Багатьом не подобається як робота Педро Санчеса загалом, так і той факт, що карантин буде продовжено до кінця червня. А місцева влада столиці взагалі подала до суду на дії Кабміну.

Протести в Барселоні проти політики влади

Люди втрачають роботу та сидять без грошей

Економічна ситуація в Іспанії зараз не найкраща. Як пише місцеве видання El Pais із посиланням на дані Міжнародного валютного фонду, ВВП країни впаде на 8% за підсумком 2020 року. Рівень безробіття в середньому зросте на 20%. На кінець квітня без роботи залишилися 3,3 млн осіб (за загальної кількості населенні в 46 млн).

Місцева влада змушена вдаватися до дуже нестандартних рішень. За словами Артема Лазарєва, якщо іспанець вийшов на вулицю в неналежний час, то поліція може його відправити додому, або відвести у найближчий ресторан.

Тобто гуляти фактично заборонено, а от сидіти на терасі кафе можна. Тим самим влада намагається стимулювати місцевих жителів витрачати гроші в закладах, підтримуючи бізнес.

"Малий і середній бізнес зазнають серйозних збитків. Крім відтоку клієнтів і всіляких обмежень, їм ще доводиться витрачати гроші на додаткові запобіжні заходи. У деяких ресторанах встановлюють тунелі, через які повинні входити відвідувачі. Там стоять дезінфектори, видають рукавички, обробляють навіть твою підошву, міряють температуру. Я дізнавався, організувати таку споруду коштує недешево – близько 2-х тисяч євро. Тому зараз виживають тільки великі компанії, такі як Mcdonalds чи BurgerKing, у яких є фінансування, стабільний приплив клієнтів і відносно невеликі ціни", – пояснив Артем Лазарєв.

На цьому тлі, як раніше писав OBOZREVATEL, іспанський прем'єр-міністр Педро Санчес анонсував фінансову допомогу з боку Кабміну. 117 млрд з цих коштів виділить держава, решта – це залучені інвестиції. Із загальної суми 100 млрд піде на допомогу підприємцям і підтримку рівня безробіття, решта грошей – на стратегічні галузі: водопостачання, електроенергія та інше.

Раніше на рівні уряду були ухвалені кілька правил для тих, хто втратив роботу:

роботодавець звільняє працівника в резерв на час карантину і зберігає за ним робоче місце. При цьому держава зобов'язана виплачувати 75% зарплати працівнику щомісяця;

роботодавець повністю звільняє і виплачує всі необхідні при догляді виплати. Далі працівник стає на облік і отримує щомісячну допомогу в розмірі 800 євро на пів року.

При цьому аж ніяк не всі отримали належні виплати. За словами нашого співрозмовника, деякі з його знайомих залишилися без обіцяної допомоги, що також викликає невдоволення.

В місцевих ЗМІ часто запитують – куди пішли отримані від штрафів за коронавірус гроші? Адже оштрафувати на місці могли до 3-х тисяч євро. Зважаючи на все, Іспанія стоїть на порозі соціальних потрясінь. Не виключено, що наростання суспільно-економічних проблем через COVID-19 простимулює і політичну нестабільність. А це вдарить не тільки по їхній внутрішній ситуації, а й по Європейському Союзу в цілому.