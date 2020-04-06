У багатьох країнах Європи поступово настає післяпікова фаза пандемії COVID-19. Тепер влада думає про те, як вони будуть повертатися до життя після тривалого карантину.

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DailyMail розповідає про те, як країни будуть поступово знімати блокування. Наприклад, в Австрії вже відомі точні дати закінчення карантину, тоді як в Італії говорять про необхідність вчитися жити з вірусом.

Поширення COVID-19 в Європі DailyMail

Іспанія планує збільшити кількість тестів і частково повертати людей на роботу

135 032 підтверджених випадки, 13 055 смертей

Іспанія знаходиться на ізоляції з 14 березня, а за кількістю заражених країна обігнала навіть Італію. Проте, останнім вірус став поширюватися повільніше.

Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що деякі економічні обмеження можуть бути зняті після Пасхи. Це дозволить деяким людям виходити на роботу. Проте, магазини, бари і ресторани залишаться закритими, і багато заходів по блокуванню, ймовірно, триватимуть навіть після встановленого терміну - 26 квітня.

Також їх уряд заявив про закупівлю мільйона тестів, якими будуть перевіряти пацієнтів в лікарнях і будинках престарілих.

Поширення COVID-19 в Іспанії DailyMail

Данія хоче відновити роботу, але в "шаховому порядку"

4647 випадків, 179 смертей

Данія знаходиться в ізоляції з 11 березня, але хоче почати скасування заходів після Пасхи, якщо не трапиться нового спалаху захворювання. Прем'єр-міністр Метте Фредерікса заявила, що уряд сподівається на "поступове, контрольоване і спокійне відкриття Данії".

Вона висловила припущення, що люди можуть ходити на роботу "в шаховому порядку", щоб уникнути надмірного скупчення людей в громадському транспорті. Вона не стала пояснювати що конкретно це означає, але можливо, говориться про позмінну роботу. Однак Метте Фредерікса попередила, що "ми не повернемося в Данію, якою вона була", коли будуть зняті перші обмеження.

"Ми не зможемо стискатися близько один до одного в поїздах, автобусах і метро так, як ми звикли. Або встати дуже близько один до одного і повеселитися разом", - сказала вона.

На думку прем'єра, глибока рецесія може завдати Данії більше шкоди, ніж сам вірус. Тим не менш, деякі бізнесмени вважають, що поки країну відкривати рано і потрібно це зробити пізніше, ніж планує уряд.

Поширення COVID-19 в Данії DailyMail

Австрія знову відкриє магазини, але громадські заходи будуть під забороною

12 008 випадків, 220 смертей

Канцлер Австрії Себастьян Курц сьогодні став першим європейським лідером, який надав конкретні дати закінчення заходів по блокуванню. За його словами, маленькі магазини відкриються вже 14 квітня, а великі - 1 травня, якщо не буде нового спалаху.

"Мета полягає в тому, щоб з 14 квітня невеликі магазини розміром до 400 квадратних метрів, а також господарські та садові магазини могли знову відкритися при суворих умовах безпеки, звичайно", - сказав Курц на прес-конференції.

Клієнти повинні будуть носити маски, як зараз потрібно робити в супермаркетах. Те ж саме буде стосуватися громадського транспорту. До кінця квітня буде вирішена доля ресторанів і готелів - попередньо їх відкриють в середині травня, як і школи. А ось масові заходи можна буде проводити до кінця червня.

Поширення COVID-19 в Австрії DailyMail

Італія збирається "жити з вірусом"

128 948 підтверджених випадків, 15 887 смертей

Італія заявляє про "другу фазу" захворювання. Тепер суспільству доведеться створювати умови для життя з вірусом, принаймні, до тих пір, поки не буде розроблена вакцина.

Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца каже, що для цього буде потрібно купувати додаткові тести і покращувати систему охорони здоров'я. Також він зазначив, що ніхто не збирається скасовувати соціальне дистанціювання і використання засобів індивідуального захисту.

Також буде створено мережу лікарень, де будуть лікуватися виключно хворі коронавірусів, а нові спалахи відстежуватимуть за допомогою спеціальних додатків для смартфонів.

"Попереду важкі місяці. Наше завдання - створити умови для життя з вірусом. Принаймні, до тих пір, поки не буде розроблена вакцина", - сказав міністр охорони здоров'я газеті La Repubblica.

Поширення COVID-19 в Італії DailyMail

Німеччина планує відкрити школи, магазини і ресторани, якщо рівень зараження залишиться низьким

95 391 випадок, 1434 випадки смерті

Німеччина має наміру відновлювати свою життєдіяльність, поки рівень зараження залишається нижче 1 (тобто, один хворий заражає в середньому менше однієї особи).

Якщо все буде йти саме за таким сценарієм, то в країні почнуть відкривати школи, магазини і ресторани. Правда, кількість людей в приміщеннях буде обмеженою. Також всюди зобов'яжуть носити маски.

Проте, Ангела Меркель попередила, що будувати плани щодо якихось дат ще рано і все буде відбуватися поступово. Одночасно з цим, міністерство внутрішніх справ з 6 квітня ввело обов'язкову двотижневу обсервацію для всіх прибулих в Німеччину з-за кордону.

Також в Німеччині розглядають можливість повертати на роботу тих людей, чиї тести на антитіла покажуть позитивний результат. Глава відділу вірусології в берлінській лікарні Шаріте Крістіан Дростен вважає це єдиним варіантом повернення життя в нормальне русло.

Поширення COVID-19 в Німеччині DailyMail

Норвегія вважає, що встановила контроль над коронавірусів

5760 випадків, 74 смерті

Норвегія збирається зняти блокування раніше за інших - 12 квітня. Коефіцієнт передачі вірусу у них впав до 0,7, а це говорить, що вірус майже перестав поширюватися.

Директор Норвезького інституту громадського охорони здоров'я Камілла Столтенберг попередила, що цифри є приблизними, але показують позитивну динаміку в останні тижні.

12 березня в Норвегії були введені карантинні заходи: заборона на культурні та спортивні заходи, закрили всі навчальні заклади. Будь-хто в'їжджає в країну перебував на карантині протягом двох тижнів. А ось ресторани залишилися відкритими. Правда, сидіти там треба було на відстані одного метра.

Поширення COVID-19 в Норвегії DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві не заборонятимуть відвідування храмів на Великдень, незважаючи на введений по всій країні посилений карантин.

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