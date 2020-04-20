Як Європа виходить з карантину: важливий урок для України

Провівши більше місяця на карантині через пандемію коронавірусу, деякі країни Європи зважилися на поступове пом'якшення обмежень.

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Наприклад, у Чехії, яка за зняття деяких заборон взялася ще з минулого тижня, владу навіть просять відкрити для громадян кордону. Поступово повертаються до нормального життя і Німеччина з Францією.

Європа поступово виходить із карантину

Чехія може на рік продовжити закриття кордонів

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що заборону на виїзд громадян Чехії за кордон необхідно продовжити на рік, щоб не допустити нового спалаху коронавірусу, повідомляє Ceske Noviny.

Так він відреагував зокрема на пропозицію міністра охорони здоров'я Адама Войтеха, який запропонував із травня частково зняти заборону на обмеження і дозволити чехам їздити в країни з низьким рівнем зараження коронавірусом: Словаччину або Хорватію.

Зі свого боку туристичні фірми просять уряд назвати хоча б орієнтовні терміни відкриття кордонів. Так, віцепрезидент туристичної асоціації Чехії Ян Папеж зазначає, що влада могла б дозволити громадянам виїжджати хоча б у Болгарію, Грецію, Таїланд, В'єтнам або на Мальдіви

На думку Земана, громадянам не потрібно їздити за кордон, а в період літніх відпусток їм краще "насолоджуватися красою чеських пейзажів". Водночас президент підкреслив, що сам він відпочивати поїде в Височинський край на південному сході країни.

Земан вважає, що відкриття кордонів призведе до того, що люди поїдуть до країн із високим рівнем зараження, і це може знову погіршити епідеміологічну ситуацію в Чехії..

Франція знімає заборону на відвідування будинків для літніх людей і притулків

У Франції в рамках ослаблення карантину З 20 квітня знімають заборону на відвідування будинків престарілих та притулків, повідомляє DW.

Однак, за словами міністра охорони здоров'я країни Олів'є Віра, окремі обмеження все ще зберігаються. Зокрема, одночасно відвідувати людину таких закладах можуть не більше двох родичів. Крім цього, сам фізичний контакт також буде заборонений.

Президент Франції Еммануель Макрон ще 13 квітня в своєму третьому телевізійному зверненні до нації заявив, що обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією коронавірусу будуть продовжені до 11 травня. Після повинно бути поступове відкриття шкіл і дитячих садів, тоді як відновлення роботи вузів планується не раніше літа. Ресторани, кафе та готелі поки залишатися закритими. Загалом уряд країни запевняє: французам не варто очікувати, що життя після зазначеної дати травній повернеться у звичне русло.

У Німеччині відновлюють роботу невеликі магазини, перукарні

З понеділка, 20 квітня, в Німеччині знову відновлюють роботу невеликі магазини площею до 800 квадратних метрів, пише DW. Більші філії універмагів, торгові центри поки що залишаться закритими. Водночас незалежно від торгової площі, в країні знову відкриваються книжкові магазини, автосалони і магазини з продажу і ремонту велосипедів.

Крім цього, школярі і студенти теж будуть поступово повертатися в стіни навчальних закладів. Заняття в випускних класах гімназій, початкових шкіл та професійно-технічних училищ в Німеччині почнуться з 4 травня. Іспити на атестат зрілості відбудуться у визначений термін. Подальші деталі будуть регулюватися владою на земельному рівні. До 29 квітня міністерства освіти всіх федеральних земель повинні представити концепції відновлення викладання в підвідомчих їм школах.

Також відкриються й університетські бібліотеки – правда, за дотримання всіх запропонованих заходів обережності. Університети і вищі школи повинні будуть представити плани відновлення роботи в умовах пандемії. У випадку виконання всіх необхідних заходів безпеки вузам буде дозволено проводити іспити і практичні заняття в лабораторіях і спеціально обладнаних для цього приміщеннях. Однак значна частина лекцій буде проходити в онлайн-форматі до кінця семестру.

До всього іншого, з 4 травня в країні відновлять роботу перукарні. Однак вони повинні будуть забезпечити діяльність з використанням засобів індивідуального захисту. Борделі, салони краси, масажні салони та інші косметичні заклади, де передбачений фізичний контакт, поки залишаться закритими.

Як і раніше будуть працювати продовольчі магазини, миючих засобів і побутової хімії, аптеки, будівельні магазини, автозаправки, пральні, банки, відділення зв'язку і газетні кіоски. Триватимуть також будівельні і ремонтні роботи.

Водночас незмінною залишиться мінімальна дистанція в півтора метра, яку повинні дотримуватися в громадських місцях жителі Німеччини. На вулиці як і раніше буде дозволено перебувати поодинці або вдвох. Виняток зроблено для членів сім'ї, а також людей, що живуть єдиним домашнім господарством.

Дитячі садки, на відміну від шкіл, залишаться закритими. Також до подальших розпоряджень не зможуть відновити роботу кафе та ресторани.

Музичні фестивалі, концерти та інші великі масові заходи не будуть проходити щонайменше до кінця серпня. Культурні заходи також залишаються під забороною. Залишаться закритими концертні майданчики, театри, музеї і кінотеатри, заборонені збори і всі релігійні обряди в церквах, мечетях і синагогах.

Доведеться запастися терпінням і спортивним уболівальникам: футбольні та інші матчі на стадіонах і майданчиках заборонені на невизначений період. Не працюватимуть також фітнес-студії і спортивні клуби, дитячі майданчики теж залишаться закритими.

Варто зазначити, що обмеження на контакти будуть діяти до 3 травня – жителів Німеччини, як і раніше настійно закликають утримуватися від приватних поїздок і відвідувань, зокрема, родичів. Рекомендується також відмовитися від подорожей всередині країни і від одноденних туристичних маршрутів за межі регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вже ухвалили рішення продовжити карантин мінімум до травня. Найімовірніше, дрібні підприємства відкриють тільки 12 травня (дата ще обговорюється), водночас левова частка обмежень продовжить діяти до кінця червня, оскільки у владі бояться другої хвилі захворювань.

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