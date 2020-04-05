Головна Новини
5 квітня • оновлено в 12:35
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

Як довго тривали найстрашніші епідемії в історії: вражаюча статистика

4.4т
Читати матеріал російською

Найстрашніші епідемії в історії людства тривали від 18 місяців і до 2000 років. Серед них Юстиніанова чума, "чорна смерть", перша холерна пандемія, чорна віспа та "іспанський грип".

Найтривалішою виявилася епідемія чорної віспи, а найменш тривалою – "іспанського грипу". Про це написали "Аргументи і Факти".

Найстрашніші епідемії в історії. Ілюстрація

Найстрашніші епідемії в історії. Ілюстрація

Юстиніанова чума – від 9 до 200 років

Ця епідемія почалася в період правління візантійського імператора Юстініана I. Вона вважається першим достовірно відомим випадком пандемії чуми. В ті часи її вважали "кінцем світу".

Хвороба охопила спочатку територію Візантійської імперії, а потім поширилася на всю Європу та Близький Схід. Деякі експерти вважають, що Юстиніанова чума з невеликими перервами бушувала цілих два століття.

Завезена з Єгипту або Ефіопії гризунами, які жили на торгових кораблях, чумна паличка стала причиною спалаху, який почалався у 541 році. У 544 році пік епідемії настав у місті Константинополі, де щодня помирало по 5 тисяч осіб, а іноді показник зростав вдвічі.

Перший і найгостріший період пандемії тривав близько дев'яти років. В результаті загинуло 2/3 населення Константинополя. Приблизно в Європі чума забрала 25 млн життів, а на Сході – понад 65 млн.

"Чорна смерть" – 7 років

Цього разу поширювачем чумної палички стали гризуни пустелі Гобі, які змінили місця проживання і наблизилися до людського житла.

Першими жертвами епідемії стали монголи. Далі хвороба рушила на захід разом з воїнами і торговцями. У 1346 році чума дісталася до Золотої Орди, звідти через Крим потрапила в Константинополь, була завезена до Італії і у Францію, а тоді поширилася майже на всю Європу.

Точна кількість жертв "чорної смерті" не встановлена, але мова йде про десятки мільйонів осіб. За різними оцінками, під час епідемії загинуло 30-60% населення Європи.

Перша холерна пандемія – 7 років

XIX століття людство атакувала епідемія холери. Пандемій цього захворювання було шість. Перша виявилася найбільш руйнівною.

Вона почалася в Індії, а разом з солдатами англійських колоніальних військ поширилася і в багатьох інших країнах. Загальна кількість жертв хвороби також невідома, але мова йде про мільйони людей.

Чорна віспа – близько 2000 років

Чорна або натуральна віспа виявилася одним з найстрашніших ворогів людства. Цей вірус, на думку фахівців, з'явився ще на початку нашої ери і практично нікуди не зникав.

Інфекція, яка легко передавалася і мала летальність у 30%, вбивала людей майже щорічно. Водночас ті, хто перехворіли віспою, виробляли до неї імунітет. Завдяки цьому був вигаданий шлях до остаточної перемоги над захворюванням – вакцинація. Поширення щеплень по всій планеті дозволило до 1978 року повністю викорінити віспу.

Це захворювання вбило 500 млн осіб. Хоча частина експертів переконана, що пів мільярда – це жертви віспи тільки за XX століття, а за всю свою історію вона забрала значно більше життів людей.

"Іспанський грип" – 18 місяців

Спалах епідемії вірусу H1N1 тривав близько 18 місяців, але приніс важкі наслідки. Головний удар припав на молодих і здорових людей вікової групи 20-40 років.

Основною причиною високої смертності стала особливість, що викликає гіперцитокінемію, яка призводила до швидкого руйнування запалених тканин легенів і заповнення їх рідиною. Це також пояснює дуже високу кількість смертей саме серед молодих людей з міцним і розвиненим імунітетом.

"Іспанським грипом" заразилося близько 550 млн осіб, тобто близько 30% від населення Землі на той момент. Нижній поріг кількості жертв епідемії – 17 млн осіб, верхній – 100 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ, в якому зафіксовано сотні випадків зараження коронавірусом COVID-19, вже багато разів стикався з небезпечними хворобами, але місто завжди долало їх. Наприклад, на початку минулого століття найбільшою загрозою була епідемія холери.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Яра Дорош
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
9
Цікаво
9
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Эта статистика рисует такие радужные перспективы, что восторга нет предела!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Світ

Коронавірус. Найважливіше

Новини світу

Топпублікації

Топблоги