Як довго тривали найстрашніші епідемії в історії: вражаюча статистика

Найстрашніші епідемії в історії людства тривали від 18 місяців і до 2000 років. Серед них Юстиніанова чума, "чорна смерть", перша холерна пандемія, чорна віспа та "іспанський грип".

Найтривалішою виявилася епідемія чорної віспи, а найменш тривалою – "іспанського грипу". Про це написали "Аргументи і Факти".

Найстрашніші епідемії в історії. Ілюстрація

Юстиніанова чума – від 9 до 200 років

Ця епідемія почалася в період правління візантійського імператора Юстініана I. Вона вважається першим достовірно відомим випадком пандемії чуми. В ті часи її вважали "кінцем світу".

Хвороба охопила спочатку територію Візантійської імперії, а потім поширилася на всю Європу та Близький Схід. Деякі експерти вважають, що Юстиніанова чума з невеликими перервами бушувала цілих два століття.

Завезена з Єгипту або Ефіопії гризунами, які жили на торгових кораблях, чумна паличка стала причиною спалаху, який почалався у 541 році. У 544 році пік епідемії настав у місті Константинополі, де щодня помирало по 5 тисяч осіб, а іноді показник зростав вдвічі.

Перший і найгостріший період пандемії тривав близько дев'яти років. В результаті загинуло 2/3 населення Константинополя. Приблизно в Європі чума забрала 25 млн життів, а на Сході – понад 65 млн.

"Чорна смерть" – 7 років

Цього разу поширювачем чумної палички стали гризуни пустелі Гобі, які змінили місця проживання і наблизилися до людського житла.

Першими жертвами епідемії стали монголи. Далі хвороба рушила на захід разом з воїнами і торговцями. У 1346 році чума дісталася до Золотої Орди, звідти через Крим потрапила в Константинополь, була завезена до Італії і у Францію, а тоді поширилася майже на всю Європу.

Точна кількість жертв "чорної смерті" не встановлена, але мова йде про десятки мільйонів осіб. За різними оцінками, під час епідемії загинуло 30-60% населення Європи.

Перша холерна пандемія – 7 років

XIX століття людство атакувала епідемія холери. Пандемій цього захворювання було шість. Перша виявилася найбільш руйнівною.

Вона почалася в Індії, а разом з солдатами англійських колоніальних військ поширилася і в багатьох інших країнах. Загальна кількість жертв хвороби також невідома, але мова йде про мільйони людей.

Чорна віспа – близько 2000 років

Чорна або натуральна віспа виявилася одним з найстрашніших ворогів людства. Цей вірус, на думку фахівців, з'явився ще на початку нашої ери і практично нікуди не зникав.

Інфекція, яка легко передавалася і мала летальність у 30%, вбивала людей майже щорічно. Водночас ті, хто перехворіли віспою, виробляли до неї імунітет. Завдяки цьому був вигаданий шлях до остаточної перемоги над захворюванням – вакцинація. Поширення щеплень по всій планеті дозволило до 1978 року повністю викорінити віспу.

Це захворювання вбило 500 млн осіб. Хоча частина експертів переконана, що пів мільярда – це жертви віспи тільки за XX століття, а за всю свою історію вона забрала значно більше життів людей.

"Іспанський грип" – 18 місяців

Спалах епідемії вірусу H1N1 тривав близько 18 місяців, але приніс важкі наслідки. Головний удар припав на молодих і здорових людей вікової групи 20-40 років.

Основною причиною високої смертності стала особливість, що викликає гіперцитокінемію, яка призводила до швидкого руйнування запалених тканин легенів і заповнення їх рідиною. Це також пояснює дуже високу кількість смертей саме серед молодих людей з міцним і розвиненим імунітетом.

"Іспанським грипом" заразилося близько 550 млн осіб, тобто близько 30% від населення Землі на той момент. Нижній поріг кількості жертв епідемії – 17 млн осіб, верхній – 100 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ, в якому зафіксовано сотні випадків зараження коронавірусом COVID-19, вже багато разів стикався з небезпечними хворобами, але місто завжди долало їх. Наприклад, на початку минулого століття найбільшою загрозою була епідемія холери.

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