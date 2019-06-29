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"Як до нас, так і ми!" Путін на саміті G20 вибухнув погрозами

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Президент Росії Володимир Путін пригрозив Європі "дзеркальною відповіддю" на будь-які дії проти Москви.

Така заява пролунала під час підсумкової прес-конференції саміту G20 в японській Осаці. Вельми різкі слова викликало питання журналістки про вимоги прем'єр-міністра Терези Мей до Путіна припинити агресію.

"Немає ніяких агресивних намірів, щодо кого б то не було!.. Стосунки з нашими партнерами завжди були дзеркальними. Як до нас ставляться, так і ми будемо ставитися. Хочу, щоб всі це запам'ятали", – пригрозив глава РФ.

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Тереза Мей і Володимир Путін

Тереза Мей і Володимир Путін

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тереза Мей попросила Путіна зайнятися деескалацією ситуації в Україні і звільнити українських моряків.

Крім того, вона заявила Путіну про неможливість нормалізації відносин при наявності з боку РФ загроз Великобританії і її союзникам. Також, за словами Терези Мей, у Лондона є неспростовні докази причетності РФ до інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері.

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Теми
Холодна війна між Заходом і РосієюРосійсько-український конфліктОтруєння Скрипаля
Особи
Володимир ПутінТереза ​​Мей
Місце
Росія
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
А угрозы страшные где? Или кто-то в мире поступает иначе?
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Питон Каа
Питон Каа
Это не угрозы, а предупреждения. Ну в ЕС все поняли и будут вести себя аккуратно, то есть выполнять все то, что Россия захочет.
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Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
злобный карлик показал свое истинное нутро!
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