"Як до нас, так і ми!" Путін на саміті G20 вибухнув погрозами

Президент Росії Володимир Путін пригрозив Європі "дзеркальною відповіддю" на будь-які дії проти Москви.

Така заява пролунала під час підсумкової прес-конференції саміту G20 в японській Осаці. Вельми різкі слова викликало питання журналістки про вимоги прем'єр-міністра Терези Мей до Путіна припинити агресію.

"Немає ніяких агресивних намірів, щодо кого б то не було!.. Стосунки з нашими партнерами завжди були дзеркальними. Як до нас ставляться, так і ми будемо ставитися. Хочу, щоб всі це запам'ятали", – пригрозив глава РФ.

Тереза Мей і Володимир Путін Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тереза Мей попросила Путіна зайнятися деескалацією ситуації в Україні і звільнити українських моряків.

Крім того, вона заявила Путіну про неможливість нормалізації відносин при наявності з боку РФ загроз Великобританії і її союзникам. Також, за словами Терези Мей, у Лондона є неспростовні докази причетності РФ до інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері.

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