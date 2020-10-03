Як COVID-19 у Трампа може вплинути на вибори в США: політолог дав відповідь

Чи вплине коронавірус у президента США Дональда Трампа на його перспективи на майбутніх виборах 3 листопада, буде залежати від тяжкості перебігу захворювання.

Таку думку висловив політолог Пітер Залман в блозі для OBOZREVATEL. За його словами, дебати між кандидатами будуть щонайменше відкладені до одужання Трампа, а, можливо, будуть скасовані.

Крім того, як припустив політолог, якщо американський лідер буде довго лікувати коронавірус, то в силу може вступити 25-а поправка конституції, якою передбачена тимчасова передача повноважень віце-президенту, і застосовувалася вона тричі в історії.

В іншому випадку, Трамп може отримати вигоду від цієї історії і звинуватити демократів в спробі його отруїти.

"Якщо Трамп через тиждень буде як огірочок, буде дивно, якщо він не видавить з цієї історії вигоду до останньої краплі. Як щодо: "мене хотіли отруїти демократи, що увійшли в злочинну змову з Пекіном, виробником Ковіда!" Звучить абсурдно? Можливо, не набагато абсурдніше за реалії американського життя останніх 4 років: глава Білого Дому, головний розповсюджувач або принаймні заохочувач найбожевільніших теорій змови в сучасній історії США", – написав політолог.

На його думку, найімовірніше зараження Трампа поверне цифру в 207 тисяч американських жертв COVID-19 на верхню сходинку передвиборного наративу.

"Протести в американських містах, культурні війни, сутичка за Верховний Суд: американці втомилися від шаленого трамповського карнавалу розваг і відволікань. Статистика не бреше, і факт непохитний: поки Трамп заклинав змій, обіцяючи чарівне випаровування вірусу, вірус не спав, з блискавичною швидкістю увійшовши в кожен з 50 штатів. Убивши 207 тисяч, побивши світові рекорди: і це в США, з їх горезвісною медициною", – зазначив Залман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у президента США Дональда Трампа виявили коронавірус. Після цього главу держави госпіталізували в медичний центр Уолтера Ріда в штаті Меріленд.

Також були оприлюднені кадри палати, в якій президент перебуватиме. Перед тим, як відправитися в госпіталь, Трамп записав відеозвернення.