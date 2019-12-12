Як Чорнобиль! З’явилися страшні фото з місця виверження вулкану у Новій Зеландії

Острів Вайт-Айленд у Новій Зеландії після виверження вулкану 9 грудня "став схожим на кадри з серіалу про вибух на ЧАЕС в Україні".

Про це розповів парамедик Рассел Кларк, який прилетів туди, щоб врятувати туристів. Він розповів TVNZ, що геть усе на острові було вкрите попелом, написало видання ВВС Україна (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На острові, на думку рятувальників, у момент виверження були десятки людей. Станом на 10 грудня було підтверджено загибель шести осіб, ще 30 врятували, деякі з них отримали сильні опіки. Зниклими безвісти вважалися восьмеро людей.

На острові Вайт-Айленд у Новій Зеландії 9 грудня трапилося виверження вулкану ВВС Україна/Michael Schade

Кларк відзначив, що, коли він та його колеги-рятувальники приземлилися на острові, перед ними постала руйнівна картина.

"Ми побачили вертоліт з поламаними лопатнями, який, очевидно, був там під час виверження", – розповів чоловік.

Невідомим залишалося те, чому туристам дозволили підійти до найактивнішого вулкану Нової Зеландії, якщо трьома тижнями раніше сейсмологи виявили ознаки підвищеної вулканічної активності.

Також поліція заявила, що не знала, у якому стані перебувають тіла загиблих, що залишилися на острові. Вони, ймовірно, "вкриті товстим шаром попелу".

Через вулканічний попіл потрапити на острів було вкрай складно. Однак, правоохоронці вважають, що там не залишилося тих, хто вижив.

На острові Вайт-Айленд у Новій Зеландії 9 грудня трапилося виверження вулкану. Вертоліт на місці події ВВС Україна/Michael Schade

На острові Вайт-Айленд у Новій Зеландії 9 грудня трапилося виверження вулкану ВВС Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулканічному острові Вайт-Айленд, який розташований приблизно за 50 км від узбережжя на півночі Нової Зеландії, 9 грудня (приблизно 01:11 за Гринвічем) відбулося виверження вулкану Вакаарі. У цей час поблизу бурхливої стихії перебували туристи.

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