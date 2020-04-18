Як арешт генерала СБУ Шайтанова вдарив по російській розвідці в Європі: Bild дав пояснення

Арешт генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова є сильним ударом по путінській терористичній мережі в Європі.

Про це йдеться в матеріалі відомого німецького видання "Bild". Відзначається, що, найімовірніше, терористична мережа ФСБ має зв'язки з Німеччиною, Францією та Хорватією – країнами, в яких, крім України, особливо велика кількість вигнаних росіян, які шукали притулку від помсти Путіна.

Згідно з інформацією видання, Німеччина перебувала на перехресті російської мережі вбивств. Повідомляється, що в лютому співробітник ФСБ, офіцер зв'язку Шайтанова Ігор Єгоров зустрівся з ним у Гамбурзі, щоб обговорити останні деталі операції щодо вбивства.

Затримання Шайтанова СБУ

Видання також відзначило, що Єгоров, за даними платформи розслідування "Еліот Хіггінс" є старшою посадовою особою в спецпідрозділі "Відділ V" ФСБ РФ, який організував вбивство Зелімхана Хангошвілі в Kleiner Тіргартен в Берліні в серпні 2019 року. Співробітникам цього департаменту дозволено офіційно вбивати "терористів" з 2006 року без залучення до відповідальності російської судової системи.

При цьому вказується, що не можна сказати, чи був причетний до вбивства в зоопарку росіянин Єгоров або Шайтанов. Розслідування тільки починається.

Офіцер СБУ Єгоров у Гамбурзі СБУ

Повідомляється також, що український шпигун Кремля Валерій Шайтанов знову і знову приїздив до Німеччини, щоб зустрітися зі своїми російськими лідерами, відчуваючи, що вони в безпеці. За інформацією BILD, західні служби допомогли спостерігати за заарештованим і його прихильниками. Крім того, до пуття не було ясно, чи буде кремлівський шпигун заарештований в Німеччині або в Україні.

Видання зазначає, що на його прохання Федеральне міністерство внутрішніх справ не хотіло коментувати арешт і попередні розвідувальні розслідування щодо російської внутрішньої спецслужби ФСБ на території Німеччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 квітня СБУ затримала генерал-майора відомства Валерія Шайтанова за підозрою в державній зраді і здійсненні терактів. За завданням російських спецслужб він планував убивство добровольця Адама Осмаєва.